Meer dan 800 aanvragen voor een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning zijn on hold gezet, nadat het consulaat in Istanboel onraad heeft geroken. Er is mogelijk sprake van fraude, zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Een onderzoek loopt, een dossier is al overgemaakt aan het gerecht.