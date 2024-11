Slachtoffers aanslagen krijgen ruim 18 miljoen euro schadevergoeding

Het gerecht kent de slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in totaal ruim 18 miljoen euro aan schadevergoedingen toe. Of slachtoffers die ook uitbetaald krijgen, blijft onzeker. 'De daders zijn allemaal insolvabel.'

Het Brusselse hof van assisen begroot in een arrest van 650 pagina's de schadevergoeding voor de slachtoffers van de bomaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro van 22 maart 2016. Het proces eindigde op 31 oktober, maar de toegekende schadevergoeding raakt nu pas bekend via de VRT en Belga, die het arrest konden inkijken.

In totaal meldden 1.023 burgerlijke partijen zich bij de rechtbank als slachtoffer van de aanslag. Het gaat om mensen die gewond raakten bij de aanslagen en nabestaanden van overledenen, maar ook om rechtspersonen die schade leden, zoals de openbaarvervoermaatschappij MIVB en de Belgische staat.

Uit berekeningen van Belga blijkt dat de burgerlijke partijen in totaal recht hebben op 18,4 miljoen euro aan schadevergoedingen. Het uiteindelijke bedrag zal waarschijnlijk hoger uitvallen, omdat de schade van veel slachtoffers voorlopig begroot is op 1 euro. Dat gebeurt als de precieze schade pas in de toekomst exact in kaart kan worden gebracht, bijvoorbeeld bij psychologische of fysieke schade. Verder komt er ook nog de rente bovenop vanaf 2016.

Philippe Vansteenkiste van de slachtoffervereniging V-Europe betwijfelt dat slachtoffers het bedrag waar ze volgens het arrest recht op hebben ooit op hun rekening krijgen. 'De daders zijn allemaal insolvabel', zegt hij. 'Daar gaan we dus niet ver mee komen.'