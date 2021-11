Socialistische en christelijke vakbond op 6 december op straat tegen loonnorm

Een gemeenschappelijk vakbondsfront van de BBTK en het ACV Puls komt over een kleine drie weken in actie. Ze betogen tegen de loonnormwet, die in 1996 is ingevoerd om de loonstijgingen in toom te houden en de concurrentiepositie van Belgische bedrijven te vrijwaren. Maar de bonden vinden dat de lonen meer moeten kunnen stijgen.