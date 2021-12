Staatssecretaris Mahdi krijgt tegenwind van eigen dienst

Directeurs en werknemers van de gespecialiseerde overheidsdienst Fedasil eisen meer personeel en een structurele aanpak in de asielopvang. De kop van Jut is hun eigen baas, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

'Sammy, word wakker.' Enkele honderden manifestanten voerden donderdag actie bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Opmerkelijk is dat de actie uitging van zijn eigen administratie, directeurs van de asielopvangcentra en ander personeel van de opvangdienst Fedasil. Ze kregen ondersteuning van ngo's en mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties die steun bieden aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers.

'Mensen leven nu al weken op straat en dat is onaanvaardbaar', zegt Simon Vanmechele, de centrumdirecteur van Fedasil in Sint-Truiden.

Mahdi wordt al sinds oktober geconfronteerd met een opvangcrisis. Elke nacht slapen tientallen mensen op straat omdat de opvang volzet is. Ofwel worden ze niet binnengelaten in het asielloket waar ze de vluchtelingenstatus kunnen aanvragen, ofwel krijgen ze ondanks een officiële registratie als asielzoeker toch geen plek in de opvang.

Dat is juridisch allemaal niet koosjer, met rechtszaken tot gevolg. 's Nachts slapen mensen in de kou voor het asielloket om de volgende morgen vroeg genoeg aan de beurt te komen voor een schaarse plek in de opvang. Woensdag liep het verder uit de hand toen voor het eerst sinds de grote crisis in 2015 negen minderjarigen achterbleven zonder plek in de opvang. Uiteindelijk kwam er tegen de avond een oplossing uit de bus via de organisatie Caritas en vrijwilligers. Het kwam Mahdi op forse kritiek te staan.

Mahdi's eigen diensten vinden dat het stop-and-gobeleid moet stoppen. Ze zien steeds weer hetzelfde patroon: de opvang loopt vol, waardoor geschakeld wordt naar noodplekken die veel kosten en van lage kwaliteit zijn. Het Fedasil-personeel geeft aan uitgeput te zijn door telkens te moeten meedraaien in die carrousel van groei en krimp.

