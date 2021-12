Stad Brussel vangt asielzoekers op in hotel

De stad Brussel huurt 100 hotelbedden voor mensen die ondanks hun officiële registratie als asielzoeker geen plaats krijgen in de opvang van de federale overheid.

De burgemeester van de stad Brussel Stad, Philippe Close (PS), komt met noodopvang voor de tientallen asielzoekers die elke nacht op straat slapen. Hij huurt 100 plaatsen op hotel - waar precies is niet bekendgemaakt - met omkadering door de ngo Artsen zonder Grenzen en het Brusselse platform BXL Refugees. Dat is de organisatie rond Mehdi Kassou die al jaren maaltijden en nachtopvang verschaft aan de groep migranten in de Noordwijk.

Die laatste groep zijn mensen die geen vluchtelingenstatus aanvragen en dus geen recht hebben op opvang bij de federale dienst Fedasil. Bij de groep asielzoekers die Close nu opvangt, is de situatie totaal anders. Zij hebben wegens hun status wel recht op opvang.

Tijdelijke noodopvang

Bij Close klinkt het dat de noodopvang tijdelijk is. Samen met Fedasil werkt hij aan een structurele oplossing in een verlaten OCMW-gebouw van de stad. Daar kunnen over een drietal weken - na aanpassingen - een honderdtal mensen voor een langere periode worden opgevangen. 'Ook al is het niet onze bevoegdheid, we doen wat nodig is om de openbare rust te vrijwaren. Deze noodoplossing was nodig voor zowel de inwoners rond het Klein Kasteeltje als voor de asielzoekers, die zich bevinden in een erbarmelijke situatie.'

Ook al is het niet onze bevoegdheid, we doen wat nodig is om de openbare rust te vrijwaren. Philippe Close Brussels burgemeester

Ook de ngo's zeggen dat hun tussenkomst tijdelijk is. 'We moeten handelen omdat de overheid passief toekijkt. Deze opvangcrisis had vermeden kunnen worden. Er moet nu een einde aan komen', stelt Julien Buha Colette, het missiehoofd van Artsen zonder Grenzen België.

Geen garantie op plek

Het besluit van Close is vervelend voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Het is al weken moeilijk om de mensen die de vluchtelingenstatus willen aanvragen onder te brengen in een opvangcentrum. Zodra mensen officieel zijn geregistreerd aan het asielloket in het Klein Kasteeltje hebben ze recht op een plaats bij Fedasil. Maar door de combinatie van een verminderde capaciteit en een verhoogde instroom is daar geen garantie meer op. Gezinnen, minderjarigen en kwetsbaren krijgen voorrang.

Tegelijk worden elke dag tientallen alleenstaande mannen weggestuurd. Ze zijn de voorbije weken simpelweg geweigerd aan het asielloket, of mochten zich wel registreren, maar kregen geen opvang. Het gevolg is dat hun advocaten tientallen rechtszaken hebben opgestart om opvang af te dwingen.

De opvangcrisis leidde tot schrijnende taferelen met mensen die op straat slapen of de hele nacht in de kou doorbrengen aan het asielloket in de hoop snel genoeg aan de beurt te komen om opvang te krijgen. Volgens de ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn maandagochtend opnieuw 90 mannen geweigerd aan het loket.

Militaire sites

Mahdi stelt werk te maken van een oplossing voor de opvangcrisis. Hij kijkt vooral naar militaire sites. De voorbije maanden zijn 1.000 opvangplaatsen geopend. Na veel vijven en zessen zijn sinds vorige week ook 70 plaatsen beschikbaar op het militaire domein in Glons. De burgemeester lag lang dwars. De bedoeling is dat daar snel de volledige capaciteit van 300 mensen wordt benut.

1.000 Geplande opvangplaatsen Tussen nu en 1 januari wil staatssecretaris voor Asiel Mahdi een duizendtal nieuwe plaatsen openen in Damme, Leopoldsburg, Jambes, Marcinelle, Molenbeek en Nonceveux.