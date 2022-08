Steeds minder scholieren kiezen voor de bouw

Dat het aantal leerlingen in het bouwonderwijs in 'vrije val' is, doet de Bouwunie aan de alarmbel trekken.

Afgelopen schooljaar daalde het aantal leerlingen in de derde graad van het bouwonderwijs met 168 ofwel 2,4 procent. 'Dat lijkt niet veel, maar het aantal is al enkele jaren lang in vrije val. Wat natuurlijk gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt, want het zijn de derdejaars die zou moeten doorstromen', zo trekt de Bouwunie de alarmbel.

In vergelijking met schooljaar 2017-2018 telt het derdegraads bouwonderwijs al 14,6 procent minder leerlingen, ofwel ruim 1.000 leerlinge minder. 'De volgende telling volgt pas op 1 februari, maar we houden ons hart nu al vast. Het is in de bouw nu al krabben en bijten om personeel te vinden. Twee op de drie werkgevers heeft openstaande vacatures, maar ze vinden geen of onvoldoende geschikt personeel. Om echt goed te zijn, hebben we jaarlijks 20.000 extra mensen nodig', klinkt het.

Duaal leren

Een lichtpuntje is dat het aantal leerlingen in het duaal leren wel licht toeneemt. Bouwunie breekt dan ook nog eens een lans om het duaal leren te versterken om zo het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. 'Deze leerlingen komen beter aan de start, want ze deden al doende op de werkvloer heel wat ervaring op', klinkt het.