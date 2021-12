Stikstof bedreigt Vlaamse economie

Wordt de actualiteit in het noorden en in het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen ze de degens over het stikstofprobleem waarmee Vlaanderen zit.

Beste Alain,

Als je het hebt over het gebrek aan politiek leiderschap in ons land, vrees ik dat ik je alleen maar gelijk kan geven. En onder ons: ook in Vlaanderen doen we het niet beter. Weet je hoe minister-president Jan Jambon (N-VA) inmiddels wordt genoemd? 'Jojo Jan'. Dat komt ervan als je de ene dag zegt dat de evenementensector open moet blijven, de volgende dag dat ze dicht moet, en er daarna voor pleit om ze weer open te doen. En dan te denken dat Jambon nog niet zo lang geleden 'sterke Jan' werd genoemd.

Een belangrijke test voor Jambon wordt het stikstofdossier, waarover de Vlaamse regering stilaan knopen moet doorhakken. En dat wordt een politieke thriller, Alain, want het stikstofdossier is een splijtzwam in de Vlaamse regering. Langs de ene kant heb je de rijzende ster, minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die het stikstof- en ammoniakprobleem wil aanpakken door de boeren - die de belangrijkste bron van de uitstoot vormen - strenge normen op te leggen. Maar ze botst op weerstand van de coalitiepartners CD&V en Open VLD, die het opnemen voor de boeren.

Het politieke compromis ligt niet voor de hand. Want als de boeren worden gespaard, zoals Demirs voorgangers onder wie Joke Schauvlieghe (CD&V) in het verleden deden, dreigt de rekening gepresenteerd te worden aan de industrie. Er dreigt dan een vergunningenstop te moeten worden afgekondigd, zoals in Nederland al even het geval is geweest. Zeker voor de haven van Antwerpen zou dat een bittere pil zijn. Kan je je voorstellen, Alain, dat de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven in het gedrang zou komen door het stikstofprobleem waarmee Vlaanderen kampt? Er liggen enkele grote bedrijfsdossiers in de marinade, zoals de vergunningen voor Ineos en Total, maar ook de havenuitbreiding zelf.

Het is een steeds weerkerend politiek probleem in Vlaanderen dat ecologie en economie botsen.

De Nederlandse oplossing is dat de boeren daar worden uitgekocht. Daarvoor zet de nieuwe regering in Nederland - waar het bijna even moeilijk blijkt te zijn nog een regering te vormen als in ons land - miljarden opzij. Dat is ook wat de Vlaamse regering in gedachten heeft, zelfs CD&V-sterkhoudster Hilde Crevits wil daarin meegaan. Het grote verschil met Nederland is dat Vlaanderen daar slechts 100 miljoen euro voor heeft uitgetrokken, wat peanuts zijn.

Gelukkig dat we dit pedagogische project van een noord-zuidverbinding hebben, zodat we elkaars realiteit kunnen toelichten. Want ik denk niet dat ik me vergis, Alain, als ik denk dat jullie in het zuiden van het land niet op de hoogte zijn van dat Vlaamse stikstofprobleem, dat de hele Belgische economie kan verstikken. Het is een steeds weerkerend politiek probleem in Vlaanderen dat ecologie en economie botsen. In het stikstofverhaal is die tegenstelling extreem. Het komt erop neer dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de toekomst van de intensieve veeteelt in Vlaanderen, wat een belangrijk exportproduct is.

Eerlijk gezegd verbaast het me, Alain, dat het dilemma tussen ecologie en economie niet of nauwelijks lijkt te bestaan in het zuiden van het land, ondanks de lange industriële geschiedenis van Wallonië. Blijkbaar legt de historische vervuiling - die er toch moet zijn - geen hypotheek op de Waalse economie? Is het misschien omdat er niet of nauwelijks nog een economie is in Wallonië? Grapje, hoor. Het was sterker dan mezelf.