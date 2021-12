Van der Straeten vraagt regering alle kerncentrales te sluiten

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil doorzetten met de volledige kernuitstap. Ze legt die vraag voor in haar nota aan de topministers van de federale regering. Ze moet dan wel een oplossing vinden voor de gascentrale van Vilvoorde.

Een gemakkelijke piste is er niet meer om te maken dat het licht blijft branden. Zowel op tijd gascentrales gebouwd krijgen als het scenario waarin toch twee kerncentrales langer open mogen blijven, is niet evident. Dat is de conclusie van de begeleidende nota die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vrijdagnamiddag voorlegt aan de topministers van de regering.

Maar de piste van een levensduurverlenging ‘biedt onvoldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de kostprijs ervan is op heden onbekend en biedt geen perspectief qua duurzaamheid op het vlak van radioactief afval’, schrijft de minister in de nota die De Tijd kon inkijken.

Ze stelt dan ook voor het regeerakkoord en de wettelijke uitstapkalender te bevestigen, zodat alle zeven de Belgische kerncentrales tegen eind 2025 dichtgaan. ‘De nucleaire exploitant heeft herhaaldelijk gesteld dat hij de kernuitstap niét wenst terug te draaien’, staat er. ‘De LTO (levensduurverlenging, red.) lijkt dus heel moeilijk te beheersen.’

Toch erkent Van der Straeten dat ook het doorzetten met het CRM-subsidiemechanisme om nieuwe vervangcapaciteit en gascentrales gebouwd te krijgen, geen walk in the park wordt. ‘Het CRM is en blijft een uitdagende piste maar het is beheersbaar’, zo schrijft ze. ‘Het CRM geeft voldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de prijs is bekend, het systeem heeft een geringe impact op de elektriciteitsprijzen en qua duurzaamheid schrijven de gascentrales zich in in een pad naar nuluitstoot.’

Probleem Vilvoorde

Het grootste probleem met de subsidieveiling is dat de nieuwe gascentrale in Vilvoorde als winnaar uit de bus kwam, maar van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning kreeg. Van der Straeten stelt aan de regering dan ook voor de discussie te vernauwen tot het vinden van een oplossing voor die 850 megawatt.

Minister Van der Straeten heeft er alles aan gedaan om de beslissing zo veel mogelijk in het antinucleaire discours te laten passen. Bert Wollants N-VA-Kamerlid

De investeerder Engie Electrabel heeft aangegeven dat hij zal proberen een nieuwe vergunning te bekomen. Van der Straeten lijkt geneigd het bedrijf daar nog een paar maanden tijd voor te willen geven, maar niet tot 2023 te zullen wachten. Ze stelt voor om de CRM-wet aan te passen, zodat al eerder een eerste controlemoment plaatsvindt. Als dan blijkt dat centrales zoals die in Vilvoorde niet op tijd klaar geraken, kan het project geschrapt worden en kan de regering nog op zoek naar een alternatief. Ze zou bijvoorbeeld in de loop van 2022 een extra veilingmoment kunnen inlassen om nieuwe steun toe te wijzen voor de bouw van een nieuwe gascentrale elders in het land.

‘Antinucleair discours’

De oppositiepartij N-VA oordeelt dat Van der Straeten vasthoudt aan haar dogma’s. ‘Er zal meer dan een half miljard euro betaald moeten worden voor de volledige kernuitstap die Groen absoluut wil doorduwen en tegen die prijs kan men niet eens de bevoorrading garanderen’, zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants.

‘Het rapport onderzoekt op geen enkele manier ernstig het openhouden van twee kerncentrales. Minister Van der Straeten heeft er alles aan gedaan om de beslissing zo veel mogelijk in het antinucleaire discours te laten passen. De burgers, bedrijven en vooral het klimaat worden daar de dupe van.’

Binnen de Vivaldi-coalitie beloven het nog lastige discussies te worden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is geenszins overtuigd door het rapport dat voorligt.