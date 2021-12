Van Peteghem wil garantie dat 'licht blijft branden' na kernuitstap

Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft in het parlement openlijk zijn twijfels geuit over de bevoorradingszekerheid na de sluiting van de kerncentrales.

'Men moet mij kunnen aantonen dat de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt.' Die bedenking maakte federaal vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) donderdag in 'Villa Politica' in de marge van het vragenuurtje in de Kamer. 'Ik heb twee uitgangspunten: het licht moet blijven branden en de factuur mag niet door het dak gaan. Er is nog onzekerheid over een van de gascentrales. Daar moet duidelijkheid over komen. Er moeten keuzes gemaakt worden, hoe sneller hoe beter.'

Zijn uitspraak, die hij vorig weekend ook in De Zondag deed, is opvallend, omdat CD&V zich tot nu toe in de federale regering terughoudend opstelde in de discussie over de kernuitstap. CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt in een reactie dat Van Peteghem geen nieuw standpunt inneemt. 'We zeggen dit al weken en het is niet anders dan wat in het regeerakkoord staat.'

Gascentrales

Het regeerakkoord voorziet de sluiting van alle kerncentrales in 2025, maar dan moeten de betaalbaarheid en de bevoorradingszekerheid wel gegarandeerd zijn. Die evaluatie moet de regering nu maken. De kwestie ligt vrijdag op tafel van het kernkabinet, al lijkt het onwaarschijnlijk dat daar al knopen worden doorgehakt.

De federale minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), rekent onder meer op nieuwe gascentrales om het wegvallen van kernenergie te compenseren. Daarover is nog onduidelijkheid. De Vlaamse overheid weigerde een vergunning af te leveren voor de bouw van de gascentrale in Vilvoorde. Ook de bouw van een gascentrale in Les Awirs is onzeker geworden omdat actiegroepen naar de Raad van State zijn gestapt.

Tot dusver lag alleen de MR dwars in de Vivaldi-coalitie over de sluiting van de kerncentrales. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer moeten worden opengehouden. In regeringskringen valt te horen dat CD&V binnenskamers eerder al twijfels had geuit over de juridische stevigheid van de plannen van Van der Straeten.

Druk op Vlaanderen

Premier Alexander De Croo en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert hebben ondertussen volledig de kaart getrokken van de kernuitstap. Ze deden dat nadat Engie in een brief herhaald heeft dat het onmogelijk is om de kerncentrales langer open te houden.