Vivaldi-coalitie wendt crisis over vaccinatieplicht in zorg af

De federale topministers hebben na een crisisvergadering van 12 uur een akkoord over een regeling voor zorgpersoneel dat weigert zich te laten vaccineren.

De Vivaldi-coalitie heeft een zwaar bevochten compromis bereikt na een clash over de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. De prik blijft verplicht, maar het akkoord van maandag - waar de PS zich van afkeerde - is bijgestuurd.

Overeind blijft dat zorgwerkers tussen 1 januari en 1 april de tijd krijgen zich te laten vaccineren. Tot ze gevaccineerd zijn, kunnen ze aan de slag blijven door zich om de 72 uur op eigen kosten te laten testen. Wie zich weigert te testen, valt tot 1 april terug op tijdelijke werkloosheid. Op 1 april volgt ontslag met volledige werkloosheidsvergoeding.

Schorsing zonder loon of uitkering

Nieuw is dat vaccinweigeraars zich kunnen verzetten tegen hun ontslag. Dan volgt geen ontslag, maar een schorsing zonder loon of uitkering. Het arbeidscontract blijft dus bestaan. Wie zich bedenkt en alsnog prik neemt, kan dan weer aan de slag. Als de zorgwerker zelf ontslag besluit te nemen, is er geen recht op werkloosheidsuitkering.

Als vaccinweigeraars zich verzetten, volgt geen ontslag, maar een schorsing zonder loon of uitkering.

De werkgever kan ook zelf de ontslagprocedure in gang zetten. Zorginstellingen moeten er wel eerst alles aan doen om een alternatief te vinden. De werkgever moet actief op zoek gaan naar een andere optie voor de werknemer in de zorginstelling, bijvoorbeeld zonder contact met patiënten.

Wie zich voor 31 maart een eerste keer laat prikken, krijgt ook zes weken langer recht op tijdelijke werkloosheid. Tot de tweede prik dus is gezet.

Binnen de regering wordt opgeworpen of zorgpersoneel het al die moeite waard zal vinden. 'Het kosten honderden euro per maand om elke 72 uur een PCR-test uit eigen zak te betalen. Mensen zullen zich of snel laten vaccineren, uit eigen beweging vertrekken of ontslag vragen', is te horen.

De regering plant op korte termijn overleg met de sociale partners om de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel toe te lichten. Er zal ook advies worden gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad die de mogelijkheid krijgt bij consensus alternatieve voorstellen te formuleren om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel te verhogen. De regering zal binnen dertig dagen een advies vragen aan de Raad van State. Daarbij is hoogst onzeker of de regeling zomaar zal passeren.

Frontale crash

Aanleiding voor de crisis was een coalitieakkoord maandag over de prikplicht voor zorgpersoneel. Dat leidde tot een frontale clash tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en PS-voorzitter Paul Magnette, die het akkoord kort na bekendmaking van buiten de regering alweer kelderde. Even zag het ernaar uit dat het dossier geëvacueerd zou worden - door een analyse te bestellen bij coronacommissaris Pedro Facon - maar tijdens het vragenuurtje in het parlement raakten de premier en de PS opnieuw slaags.

Het werd een bijzonder moeilijke zoektocht naar een compromis, waarbij zowel De Croo als Magnette water in hun wijn moesten doen. De PS vond steun bij Ecolo, dat ook op de rem ging staan over ontslag voor zorgpersoneel. Tegelijk trokken alle partijen wel één lijn tegen de Franstalige socialisten. Een akkoord is een akkoord, werd nog eens duidelijk gemaakt dat de oekaze van Paul Magnette deze week niet gesmaakt werd.

De PS haalde nog alles uit de kast om het dossier te linken aan vaccinatieplicht voor de algemene bevolking. Dat had de PS als voorwaarde op tafel gelegd om daarna de regeling te aanvaarden rond ontslag voor zorgpersoneel dat zich weigert te laten vaccineren. Maar uiteindelijk stond de PS daar alleen in.

De Croo zette zichzelf klem door zich expliciet tegen de verplichte prik voor de volledige bevolking te verzetten.

Premier De Croo had zich rond die algemene vaccinatieplicht zelf in nesten gewerkt. De Croo zette zichzelf klem door zich publiek tegen de verplichte prik voor de volledige bevolking te verzetten.

De Croo stond geïsoleerd, omdat op de liberalen na alle coalitiepartners niet tegen verplichte prik bleken. Het argument van De Croo dat slechts vier landen in verre oorden vaccinatie verplichten, verloor kracht nu Oostenrijk als eerste Europese land de prik algemeen verplicht. Binnen de regering is te horen dat de optie van een verplichte prik nooit op tafel lag. Wel blijft de opdracht voor Pedro Facon om tegen januari een ethische en juridische analyse te doen naar de beste manier om de vaccinatiegraad te verhogen.

Machtsspel

De inhoudelijke discussie werd ook bemoeilijkt door een politiek machtsspel. De autoriteit van De Croo stond op het spel. Er ontstonden twijfels of hij wel onbetwist de teugels van de regering in handen heeft door het optreden van Paul Magnette. Met zijn oekazes ontstaat het beeld dat de PS-voorzitter en niet De Croo het laatste woord heeft.