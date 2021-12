Tegen eind januari kunnen 8 miljoen Belgen geprikt zijn

Door het inkorten van de wachttijd voor de herhalingsprik tegen het coronavirus komen nog deze week 2 miljoen Vlamingen in aanmerking voor een spuitje.

De negen Belgische ministers van Volksgezondheid beslisten woensdag de wachttijd tussen de tweede en de derde prik - voor mensen die het vaccin van Moderna of Pfizer hebben gekregen - in te korten van vier tot zes maanden. Die beslissing komt er in de strijd tegen de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Theoretische oefening

In België zijn vandaag 3 miljoen boosterprikken gezet. Door het inkorten van de wachttijd kunnen tegen eind januari ongeveer 8 miljoen volwassen Belgen geprikt zijn (zie grafieken). Voor de duidelijkheid: het gaat om een theoretische oefening door het datateam van De Tijd. Dat verschoof de vaccinatiecurves van de eerste prikcampagne in het voorjaar met 2 maand (voor mensen met het Johnson & Johnson-vaccin), vier maand (AstraZeneca) en vier in plaats van zes maand (Moderna of Pfizer) op. Dat zou erop neerkomen dat mensen geprikt worden zodra hun wachttijd vervalt. Maar dat stemt uiteraard niet helemaal overeen met de werkelijkheid.

Schermvullende weergave

De prikexperts houden het in hun eigen prognoses voorzichtiger. Navraag leert dat zij ervan uitgaan dat tegen eind dit jaar 1 miljoen extra uitnodigingen de deur uit kunnen. In januari zou het dan gaan om 3,2 miljoen uitnodigingen. Dat komt uit op 7,2 miljoen prikken voor volwassen Belgen tegen eind januari, met nog eens 900.000 tot 1 miljoen in februari en maart.

'De vaccinatiecentra kunnen weliswaar vanaf vandaag de mensen die door de aanpassing in aanmerken komen beginnen uit te nodigen. Maar na uitnodiging duurt het toch een week tot tien dagen en soms nog iets meer voor de prik effectief de arm in gaat. Dat verklaart het verschil tussen het theoretische cijfer en waar onze experts in hun simulaties van uitgegaan zijn', zegt professor Dirk Ramaekers (KU Leuven), de voorzitter van de expertengroep die de overheid bijstaat in de prikcampagne.

Bij het coronacommissariaat van Pedro Facon klinkt het dat een mogelijk vertragend effect van de eindejaarsperiode moeilijk in te schatten valt. 'Er zijn toch signalen dat een belangrijke groep mensen door andere bezigheden minder geneigd is zich dan te laten prikken', luidt het.

Voldoende vaccins voor boosters Vlaanderen laat weten dat er genoeg vaccins voorradig zijn om iedereen een herhalingsprik te geven. 'In totaal hebben ongeveer 5 miljoen volwassen Vlamingen een basisvaccinatie gekregen, en hebben 1,9 miljoen mensen een booster gekregen', zegt Joris Moonens van het bevoegde Agentschap voor Zorg en Gezondheid. '500.000 à 600.000 afspraken zijn gepland door de vaccinatiecentra voor dit jaar. Die zijn gedekt met de voorraad Pfizer-dosissen en een deeltje met Moderna. Dan blijven zo'n 2,5 miljoen mensen over. Daarvoor hebben we in Vlaanderen een Moderna-voorraad aan boosters van ongeveer 2,8 miljoen prikken, als we met superspuiten elke dosis uit de flacon halen. Bovendien zal er geen 100 procent vaccinatiegraad zijn Er is dus voldoende voorraad, maar die moet wel zorgvuldig beheerd worden, want de voorraad is ook niet supergroot', zegt Moonens.

In het theoretische scenario is een priksnelheid van 117.000 spuitjes per dag - zeven dagen per week - nodig om op schema te blijven. Zonder weekend is dat 160.000 prikken. Dat is geen onmogelijke opdracht, want op de piek half juni van de eerste campagne zijn gemiddeld 150.000 dosissen gezet in ons land.

De federale experts deden ook Vlaams de oefening. Ze rekenen voor de drukste maand januari in het nieuwe schema op 2 miljoen uitnodigingen voor volwassen Vlamingen. In februari zouden nog 600.000 uitnodigingen volgen en nog een deeltje in maart.

Weer zijn ze iets voorzichtiger dan het theoretische scenario. Dat spiegelt een priksnelheid van 2,5 miljoen volwassenen in januari voor. Door het inkorten van de wachttijd komen alleen deze week bijkomend 2 miljoen mensen beschikbaar. Het voornemen in Vlaanderen is 700.000 à 800.000 prikken per week te zetten, terwijl dat er op de piek in de late lente 660.000 waren.