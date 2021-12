Waarom de cultuursector het kind van de rekening werd

Dat vooral de cultuursector het slachtoffer is van de nieuwe coronamaatregelen die het Overlegcomité nam, zet kwaad bloed. Niets doen was geen optie, klinkt het bij de beleidsmakers. Dus is de strategie van de minste schade gevolgd.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) probeerde donderdagochtend op overleg de brokken te lijmen met een woedende cultuursector. Die is furieus omdat het Overlegcomité in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus besliste alle indoorevents te sluiten. Theaters en cultuurevents konden tot nu actief blijven met maximaal 200 toeschouwers - met mondkapje, anderhalve meter afstand, gesloten bars en coronapas. Ook bioscopen - waar dezelfde regels golden - moeten opnieuw dicht.

Betoging op Muntplein

De cultuursector kondigt voor zondag een betoging aan op het Brusselse Muntplein. Enkele Waalse bioscopen zeggen open te zullen blijven. 'Laat de politie maar komen.'

De sector stelt dat er geen bewijs is voor theaters en concertplekken als besmettingshaarden. Terwijl de horeca wel open mag blijven - net als pakweg fitness en wellness - en daar veel minder strenge regels gelden rond sociale contacten. Een extra bron van woede is dat de federale en regionale topministers de boel zouden hebben dichtgegooid tegen het advies in van het wetenschappelijke comité GEMS. Dat staat het Overlegcomité bij in de gezondheidscrisis.

Viroloog en GEMS-lid Marc Van Ranst stelde dat de politiek glühwein - outdoorkerstmarkten mogen wel open blijven - verkoos boven cultuur. Om zijn punt te staven, gooide Van Ranst het GEMS-advies via zijn sociale media online. Ook zijn doorgaans meer behoedzame collega Steven Van Gucht van de federale instelling Sciensano liet verstaan dat het Overlegcomité veel verder ging dan wat de GEMS had geadviseerd. De Franstalige epidemioloog Marius Gilbert, geen GEMS-lid, stelde op tv emotioneel dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de politiek en de burgers.

Grote spreidingskracht

De discussie is een kwestie van interpretatie. Door de grote onzekerheid over omikron - die door zijn grote spreidingskracht in razend tempo besmet maar nog niet heeft prijsgegeven hoe ziek mensen ervan worden - kwam de GEMS met het voorstel van een stappenplan. Een lichter pakket maatregelen - waarbij geen sprake was van sluiting - zou nu meteen ingaan. Een volledige sluiting zou pas volgen bij de activering van plan B bij een besmettingsspiraal door omikron. De sluiting van de cultuursector was wel degelijk deel van de GEMS-plannen, klinkt het behoorlijk gefrustreerd vanuit het Overlegcomité.

Alleen is het GEMS-plan niet integraal door het Overlegcomité gevolgd. Ook omdat het niet de voorkeur gehad zou hebben van coronacommissaris Pedro Facon. Die nam in zijn nota voor het Overlegcomité - die De Tijd kon inkijken - wel de optie van sluiting op. 'Volledig annuleren van binnen- en buitenevenementen, cultuurwereld, binnensport en georganiseerde bijeenkomsten buiten de thuisomgeving', staat in de nota. Facon kwam wel met uitzonderingen, zoals bibs, wijkcentra en jeugdsport in beperkte kring.

'Maandagavond al was er op overleg tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en de regio's consensus dat vooral indoorevents en publiek bij profvoetbal zouden worden aangepakt', is te horen. Daarom was er snel politieke consensus dat het eerste pakket van de GEMS veel te licht uitviel. Dat blijkt uit de regeringsnotificaties voor het overlegcomité die De Tijd kon inkijken.

Maandagavond al was er op overleg tussen premier Alexander De Croo en de regio's consensus dat vooral indoorevents en publiek bij profvoetbal zouden worden aangepakt. Bron binnen overlegcomité

Horrorscenario: lockdown

'Er was amper twijfel dat we in het brave scenario over minder dan een week - tussen kerst en nieuw - weer bijeen zouden zitten om dan al mogelijk uit te komen bij het horrorscenario: een lockdown zoals in Nederland. Dat laatste is in de feiten stap twee van het GEMS-plan, zonder dat ze het zo noemen', luidt het. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei op de persconferentie na het Overlegcomité dat het tweestappenscenario moeilijk lag.

Helemaal niets doen was geen optie. 'Overal waar omikron oprukt, ontwikkelt de besmettingscurve zich tot een loodrechte lijn naar omhoog. Bovendien was in het Overlegcomité de invloed voelbaar van wat in de rest van Europa gebeurt', stelt een insider.

Volgens onze info is de besluitvorming beïnvloed door Denemarken. Dat is niet toevallig samen met het Verenigd Koninkrijk het land waar omikron het hardst toeslaat. Door de sluiting van het culturele leven zijn de Belgische coronaregels nu sterk vergelijkbaar met de Deense. 'We hadden eens niks moeten doen. Dan was het vanuit de GEMS weer één gehuil geweest', stelt een lid van het Overlegcomité.

De besluitvorming is sterk beïnvloed door Denemarken, niet toevallig samen met het Verenigd Koninkrijk het land waar omikron het hardst toeslaat. Door de sluiting van het culturele leven zijn de Belgische coronaregels nu sterk vergelijkbaar met de Deense.

Superspreading

Virologische logica? Indoor is het risico op superspreading, waarbij veel mensen in één keer worden besmet, het grootst. Dus is het logisch daarop in te grijpen. Tegelijk is er de vaststelling dat de horeca, toch ook binnen, open blijft. Ook thuis blijft alles mogelijk.

Politieke gevoeligheden speelden mee. Niemand ontkent de stelling van virologen dat thuis veel meer besmettingen plaatsvinden dan in een halflege cinema- of theaterzaal. 'Hele families hebben elkaar twee jaar amper gezien. We gaan vlak voor kerst niet weer privé alles dichtgooien. Echt niet.'

'De cultuur doet of zij het enige slachtoffer is. Klopt niet. Indoor is elke georganiseerde bijeenkomst van grotere groepen verboden, outdoor klopt het dat bijvoorbeeld kerstmarkten nog kunnen. Maar wel met verregaande regels rond crowding (het vermijden van overdrukte, red.) bijvoorbeeld. En de horeca is al eerder zwaar getroffen, met tafels van zes en een sluiting om 23 uur', klinkt het.

De cultuur doet of zij het enige slachtoffer is. Klopt niet. Bron in het Overlegcomité