Wetstraat zoekt grip op energieprijzen

Zowel op Europees als Belgisch niveau zoekt de politieke wereld deze week een manier om de gas- en elektriciteitsprijzen onder controle te krijgen.

Na de aankondiging van premier Alexander De Croo dat we vijf tot tien moeilijke winters tegemoet gaan, voert de politieke wereld deze week de druk op om meer grip te krijgen op de energiefacturen. Dat moet tegelijk de koopkracht van de gezinnen beschermen, de concurrentiekracht van de energie-intensieve industrie veilig stellen en de economische slagkracht van de Russische president Vladimir Poetin ondermijnen. Deze week woensdag komen alle regeringen van het land daarover bijeen in het Overlegcomité.

Steun

De grote vraag is wat er uit de bus kan komen. De federale regering verlaagde al de btw op energie en breidde het sociaal tarief voor energie uit naar 1 miljoen gezinnen. Die steunmaatregelen zijn al verlengd.

Toch komt nog altijd de helft van steun niet terecht bij wie het nodig heeft, zegt armoede-expert Wim Van Lancker. Op Radio 1 pleitte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert er voor dat het Overlegcomité duidelijker maakt wat het aanbod aan energiebesparende maatregelen is. CD&V pleit er voor dat gezinnen die het sociaal tarief krijgen ook overheidssteun krijgen om zonnepanelen te installeren. Op die manier wordt de steun structureler.

Overwinsten

Nog meer steun geven en via subsidies de prijzen naar beneden duwen, stuit echter onvermijdelijk op budgettaire grenzen. Een van de andere ideeën die blijft opduiken is daarom inkomsten zoeken door de hoge winsten van energiebedrijven zwaarder te belasten. Dat ligt juridisch echter bijzonder complex. Het enige bedrijf met wie zoiets is afgesproken, is Engie.

Kernenergie

Een tweede optie is het aanbod aan energie zo hoog mogelijk houden. Open VLD en CD&V pleiten er daarom voor dat de regering aan Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vraagt geen handelingen te stellen die de ontmanteling van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 onomkeerbaar maken.

Gasprijs blokkeren

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten blijven ondertussen campagne voeren om op Europees niveau de prijzen te blokkeren. Volgens Van der Straeten is zoiets realistisch en kan het de factuur voor een gemiddeld gezin met 770 euro per jaar doen dalen.

Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, zei maandagmorgen dat hij hoopt dat daarover deze week politieke consensus kan ontstaan. Premier Alexander De Croo zei afgelopen weekend dat België desnoods het plafond op zijn eentje moet proberen op te leggen.

Europese solidariteit over de gasprijs bereiken is niet eenvoudig, omdat sommige landen - zoals Nederland - ook gas produceren. In Scandinavië worden Noorse plannen om elektriciteitsuitvoer te plafonneren op zware kritiek onthaald in Finland, Zweden en Denemarken.

Elektriciteitsprijs

In het verlengde daarvan pleiten De Croo en Van der Straten er voor de elektriciteitsprijzen anders te berekenen. Als vandaag de hernieuwbare-energieproductie en de kerncentrales op volle toeren draaien en er is nog meer elektriciteit nodig, zal de prijs naar het niveau schieten die het rendabel maakt een gascentrale aan te zetten. Anders zou die met verlies werken. Daardoor sijpelen de hoge gasprijzen door in de elektriciteitsprijzen. De Belgische regering stelt voor de koppeling met de gasprijzen door te knippen en meer rekening te houden met de goedkopere hernieuwbare energie.