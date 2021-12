Ziekenhuizen ontsnappen niet aan ruimere btw-plicht

Vanaf Nieuwjaar moeten zorgverstrekkers btw aanrekenen voor alle niet-therapeutische diensten en behandelingen. Ook ziekenhuizen ontsnappen niet.

Op 1 januari treedt de nieuwe btw-wetgeving in de zorgsector in werking. Het principe daarvan is dat alleen therapeutische behandelingen vrijgesteld zijn van btw. Op diensten en erelonen die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel moet 21 procent btw worden aangerekend. ‘Dat treft niet alleen de individuele zorgverstrekkers, maar ook de ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen’, zegt Tim Van Sant, bestuurder bij PwC Tax Consultants.

Dinsdag publiceerde de fiscus een omzendbrief met de concrete uitwerking van de nieuwe btw-regels. Zo moeten ziekenhuizen vanaf volgend jaar in principe btw aanrekenen op de overnachting van een begeleider in het ziekenhuis, kappers- en manicurediensten, de cafetaria en het restaurant, de bezoekersparking en wifi tegen betaling in de kamer. ‘Het blijft onduidelijk of eenkamersupplementen vrijgesteld blijven van btw’, zegt Van Sant.

Niet alleen ziektes en de genezing ervan, maar ook preventieve geneeskunde zijn therapeutische behandelingen. De omzendbrief definieert twee vermoedens van ‘therapeutisch’: als er een voorschrift is van een arts of als de dienst voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur.

‘Als een zorgverlener zowel handelingen verricht met als zonder een therapeutisch doel, wordt hij een gemengde btw-plichtige. Hij moet een uitsplitsing maken van de activiteiten waarop wel en geen btw moet worden aangerekend’, zegt Van Sant. ‘Dat zal voor zowat elke huisarts het geval zijn. Er is bijvoorbeeld btw verschuldigd op een medische check-up voor een levensverzekering en het opstellen van een attest voor een parkeerkaart of een medische verklaring van invaliditeit.’

Paramedici

Of paramedici btw-plichtig zijn, zal niet langer meer afhangen van hun erkenning en statuut, maar wel van het therapeutisch karakter van de behandeling. De omzendbrief geeft een resem voorbeelden van activiteiten die vanaf Nieuwjaar btw-plichtig worden.

Het gaat onder andere om een vroedvrouw die groepssessies babymassage geeft, een thuisverpleegster die een wonde na een esthetische ingreep verzorgt, orthodontie om louter esthetische redenen zonder terugbetaling door het RIZIV en fitnessgroepstrainingen bij een kinesist. Het bleken van tanden kan zonder btw als de verkleuring het gevolg is van een medische behandeling, maar niet om psychologische redenen.

Minder btw

‘Sommige beroepsgroepen zullen door de nieuwe wetgeving minder btw moeten aanrekenen. Zo moeten podologen geen btw meer aanrekenen op hun therapeutische behandelingen, maar toch wel op de hoofdmoot van de activiteiten’, zegt Van Sant. ‘Dat kan nadelig zijn voor hen omdat ze ook minder betaalde btw kunnen aftrekken, bijvoorbeeld op de investering voor hun praktijkruimte.’

Erkende psychologen, diëtisten en logopedisten moeten geen btw aanrekenen, ook niet voor niet-therapeutische diensten. ‘Dat is te danken aan een specifieke btw-vrijstelling voor gezinsvoorlichting’, zegt Van Sant.

Kleine ondernemingen