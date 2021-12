Zelfs voor vierde golf telden ziekenhuizen 10 procent minder opnames

In Franstalig België eindigde ondanks de overheidssteun een op de twee ziekenhuizen 2020 in het rood. In Vlaanderen is dat maar een op de tien.

Regionale verschillen

Ironisch genoeg werd door die steun 2020 een van de beste jaren voor de Vlaamse ziekenhuizen. In Franstalig België was de situatie een pak penibeler, leerde ook al onderzoek van L'Echo. Daar bleven de cijfers dichter in de buurt van het slechte jaar 2019. Eén op de twee instellingen eindigde er zelfs na de overheidssteun in het rood. In Vlaanderen is dat maar één op de tien. Volgens Belfius komt dat omdat Waalse ziekenhuizen doorgaans meer tweepersoonskamers tellen, die tijdens covid maar door één patiënt kunnen worden gebruikt. Een andere verklaring kan liggen in lokaal sterkere uitbraken.