129 ondernemers luiden noodklok over kernuitstap

In een open brief roepen 129 Vlaamse ondernemers de regeringen op snel knopen door te hakken over de stopzetting van de kernenergie in ons land. Ze vrezen stroomtekorten en dure energiekosten.

De brief is ondertekend door ondernemers achter bedrijven als Agristo, Ardo, Christeyns, Gijbels Group, Inex, La Lorraine, Montea en Renson.

Lees meer opinie De lamp zal straks niet meer branden!

'Nu Engie zijn standpunt duidelijk heeft geformuleerd, bereikt de onrust bij veel ondernemers een hoogtepunt', schrijven de ondertekenaars. 'Ze maken zich grote zorgen over de energiebevoorradingszekerheid van ons land, om nog niet te spreken over de betaalbaarheid en de impact op de inflatie.'

Twijfel

De ondernemers vrezen een black-out. Ze stellen dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd kan worden als de kerncentrales verdwijnen. Ze verwijzen voor die claim naar 'meerdere studies' zonder te preciseren welke, een standpunt dat tegen de bevindingen ingaat van de netbeheerder Elia, de energieregulator CREG en de onderzoeken van verschillende universiteiten. Die stellen dat de bevoorrading wel gegarandeerd kan worden zonder kernenergie.

Ondernemers maken zich grote zorgen over de energiebevoorradingszekerheid van ons land, de betaalbaarheid en de impact op de inflatie. 129 Vlaamse ondernemers in een open brief

Ze twijfelen ook over het CRM-systeem, dat in overheidssubsidies voorziet voor de bouw van nieuwe capaciteit en gascentrales. De ondernemers wijzen op het feit dat een van de twee gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen, het project in Vilvoorde, nog altijd geen vergunning heeft.

Ook rijst in ondernemerskringen de vraag of de nieuwe geplande windparken in de Noordzee tijdig klaar zullen zijn. Die moeten met het vasteland worden verbonden via nieuwe hoogspanningslijnen. Die Ventilus-lijn botst op burgerprotest. Juridische procedures kunnen tot grote vertraging leiden. 'Het Ventilus-dossier zal door de vele procedurele vertragingen het vooropgestelde tijdslot van 2025 niet halen', schrijven de ondernemers. 'Nochtans krijgt windenergie op zee een cruciale rol toebedeeld in de energietransitie.'

De ondernemers reiken de regeringen oplossingen aan om het door hen gevreesde stroomtekort af te wenden. Ze roepen de overheid op om 'niet te dralen' met Ventilus. De procedures moeten zo snel mogelijk verlopen.

Engie verplichten

Daarnaast zou de regering Engie moeten verplichten de jongste twee kerncentrales minstens tien jaar langer open te houden. Eerder deze week herhaalde Engie dat het een levensduurverlening onmogelijk acht.

Ten slotte roepen de ondernemers op de wet op de kernuitstap aan te passen om de bouw van SMR's mogelijk te maken. Dat zijn kleine modulaire kerncentrales, die schoner en veiliger kunnen zijn dan de bestaande centrales. 'Die mogen niet gehypothekeerd worden en kunnen garanderen dat we onze unieke knowhow in kernenergie niet volledig verliezen.'