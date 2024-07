In de Vlaamse formatie is een sterk ideologische discussie aan de gang over wat er met de kinderbijslag moet gebeuren. Terwijl de N-VA er schoolboeken voor kinderen mee wil laten bekostigen, wil Vooruit het geld inzetten voor de gratis schoolmaaltijden. CD&V weigert kindergeld te laten wegvloeien en verdedigt de vrije besteding van ouders.