In 2022 waren er in Vlaanderen 2,8 zelfdodingen per dag, of 15,4 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Dat is een stijging met 3,7 procent in vergelijking met 2020. Bij vrouwen steeg het aantal suïcides sinds 2020 zelfs met 17,8 procent. Bij jonge vrouwen is de situatie nog zorgwekkender.