Vlaanderen in aanval tegen federaal minister Gilkinet: 'Schande dat hij DHL op Zaventem wil kelderen'

Volgens een instructie van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) mag het pakjesbedrijf zijn Boeing 777 niet meer gebruiken voor nachtvluchten. 'Als we dat toestel niet meer mogen gebruiken, krijgen we dat niet meer uitgelegd aan ons hoofdkwartier in Duitsland', zegt DHL. De Vlaamse regering wil een belangenconflict inroepen om Gilkinet af te blokken.