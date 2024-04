Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beklemtoont in het Vlaams Parlement dat het drinkwater voldoende veilig is, nadat De Tijd berichtte dat er ongezond veel pfas zitten in een op de zes Vlaamse drinkwaterstalen. 'Alle wettelijke verplichtingen - Vlaams en Europees - halen we', aldus Demir.