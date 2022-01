Alle lichamen geborgen na gasexplosie Turnhout

In Turnhout hebben de hulpdiensten tijdens nieuwjaarsnacht een vierde lichaam geborgen na de grote gasexplosie in een appartementsgebouw. De zoekactie is daarmee afgerond.

Het volledige gebouw is nu doorzocht en de restanten zijn ook zo goed als mogelijk gestabiliseerd, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). 'We hebben geen enkele melding meer gekregen van bijkomende personen die eventueel aanwezig konden zijn in het gebouw en vermist werden. De zoekactie is dus stopgezet.'

Eerder op de avond waren de reddingsdiensten er nog in geslaagd om een vrouw levend van onder het puin te bevrijden. De vrouw zat urenlang gekneld onder brokstukken, maar was bij bewustzijn en stond doorheen de dag in contact met de hulpdiensten. Volgens burgemeester Van Miert stelt zij het 'gezien de omstandigheden goed'.

Zaterdag volgt overleg over volgende stappen, zoals de vraag of en wanneer de inwoners bezittingen kunnen gaan halen.

Onduidelijkheid

De gasexplosie in de Boerenkrijglaan vond vrijdagochtond plaats rond 8.15 uur. Het getroffen appartementsgebouw van vier verdiepingen stortte deels in. Lange tijd was onduidelijk wie er op het moment van de ontploffing thuis was.

Het puinruimen gebeurde uiterst voorzichtig voor als er slachtoffers onder de brokstukken van het appartement zouden liggen. Rond de middag sloot de brandweer ook alle gasleidingen af in de straat. De veiligheidsperimeter werd uitgebreid, maar er bleek uiteindelijk geen nieuw explosiegevaar.

Opvang

Buurtbewoners die hun huis moesten verlaten, kregen opvang aangeboden op de nabije site Campus Blairon. Op die locatie was een Covid-19-testcentrum ingericht, maar dat bleef vrijdag gesloten. Mensen met een testafspraak konden terecht in het testcentrum van Weelde.