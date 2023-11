Onder invloed van onlinehaat en het Israëlisch-Palestijnse conflict zien scholen de polarisering en de radicalisering snel toenemen. In de klas worden vrouwelijke leerkrachten genegeerd of klinken grove uitspraken over lgbtq'ers en Joden. ‘Het is verontrustender dan in de periode voor de aanslagen van 2016.’