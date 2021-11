Bart De Pauw schuldig aan belaging

De Pauw bracht begin november 2017 naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door vrouwen met wie hij had samengewerkt als acteur of regisseur. De VRT zette destijds de samenwerking stop. De openbare omroep wilde van geen enkel programma meer weten waar De Pauw bij betrokken was, zelfs als dat achter de schermen gebeurde. Het productiehuis van Bart De Pauw, Koeken Troef, leed als gevolg 336.165 euro verlies in 2020, terwijl het een jaar eerder nog min of meer break-even draaide.