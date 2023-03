Als de Vlaamse regering er in het stikstofdossier niet uit geraakt, blijven alleen verliezers over. Zeker de N-VA heeft niets te winnen en alles te verliezen, want hoe kan die partij dan beweren dat 'wat we zelf doen, beter doen'? Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lacht in zijn vuistje.