Boeren verhogen druk op Vlaamse regering

De Vlaamse boeren plannen op 1 december een grote tractoractie in alle provincies. Ze hekelen dat het stikstofbeleid van de Vlaamse regering uitblijft. 'We pikken het niet dat ze ons in de steek laten', zegt de Boerenbond.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schoot het Vlaamse stikstofbeleid in februari aan flarden. Door de rechtsonzekerheid is het voor boeren veel moeilijker om een vergunning te krijgen. Die hebben ze nodig om nieuwe stallen te bouwen of oude stallen te blijven gebruiken. Voor veel boeren is uitbreiden een kwestie van levensbelang, want zo proberen ze hun winstmarges op peil te houden.

'In de veeteelt zitten we sinds het stikstofarrest de facto met een vergunningenstop. We pikken het niet dat ze ons in de steek laten', zegt Vanessa Saenen, de woordvoerder van de Boerenbond. Met de tractoractie willen de boeren de druk op de regering opvoeren.

De regering beloofde ons maanden geleden snelle en doordachte actie. Dit is woordbreuk. Vanessa Saenen Woordvoerder Boerenbond

Een nieuw stikstofbeleid zou boeren opnieuw rechtszekerheid bieden. Oorspronkelijk moest dat er vorige zomer liggen, maar de onderhandelingen in de Vlaamse regering lopen stroef. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil de boeren de teugels strak aanspannen, omdat de sector goed is voor 70 procent van de stikstof die in natuurgebied belandt. Dat stuit echter op verzet van minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) en de Boerenbond, die willen vermijden dat de boeren overkop gaan. De regering hoopt die standpunten tegen het jaareinde te kunnen verzoenen.

Onhaalbaar

Volgens de Boerenbond is ook die deadline onhaalbaar geworden. 'Zelfs als de regering vandaag kiest voor een scenario, duurt het 110 dagen voor het openbaar onderzoek klaar is. Tegen dan is het bijna Pasen', zegt Saenen. 'De regering beloofde ons maanden geleden snelle en doordachte actie. Dit is woordbreuk.'

De regering bekijkt in totaal 15 scenario's. Die moeten allemaal doorgerekend worden door onderzoeksinstelling VITO, wat één van de redenen is dat de onderhandelingen zo lang duren. Een van de scenario's van de regering, die vorige maand uitlekte via De Standaard, geeft een idee van welke richting ze uit wil. De varkens- en kippenhouders zouden hun stikstofuitstoot met 60 procent moeten terugschroeven. De grootste stikstofvervuilers in de veeteelt zouden hun uitstoot met 100 procent moeten verminderen, wat neerkomt op een sluiting.