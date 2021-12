Dagvaarding Lydia Peeters doet Vlaamse regering daveren

Dat minister Lydia Peeters gedagvaard wordt voor het zonnepanelenfiasco op voorzet van de eigen Vlaamse overheid slaat nieuwe barsten in de regering-Jambon. 'Zuhal Demir had Peeters toch kunnen waarschuwen?'

'Een heftige ministerraad', viel vrijdag te horen in de Vlaamse regering. Dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) als ex-minister van Energie persoonlijk gedagvaard wordt voor het debacle over de terugdraaiende teller zet de verhoudingen danig op scherp. En dan vooral die tussen de liberalen en huidig minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Woensdag raakte bekend dat 15.000 zonnepaneeleigenaars Peeters en de andere ex-minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) persoonlijk voor de rechtbank willen dagen. Ze hekelen dat het duo hen tijdens vorige legislatuur beloofd had dat ze nog 15 jaar konden genieten van de terugdraaiende teller. Die belofte bleek vals omdat het Grondwettelijk Hof de regeling vernietigde.

Voorzet

Merkwaardig is dat de Vlaamse overheid de gedupeerden de voorzet gaf voor de dagvaarding. In een schriftelijk standpunt schreef die dat het duo de beloften over voldoende rendement van een investering in zonnepanelen in eigen naam deed en niet als regeringslid.

Dat dat document volgens de liberalen gepasseerd is op het kabinet-Demir zonder dat die haar collega inlichtte, zet daar kwaad bloed. 'Iemand op het kabinet moet die conclusies toch nagelezen hebben?', zegt een Open VLD-topper. 'Je ziet zo'n document passeren van je advocaten - waarin Peeters wordt genoemd - en je waarschuwt je collega niet. Dat is toch onbegrijpelijk?', klinkt het op een kabinet. 'We kunnen niet bewijzen dat het bewust is, maar dit is slecht voor de sfeer.'

Wisselgeld

In N-VA-kringen worden die beschuldigingen van de hand gewezen. 'Er lopen honderden rechtszaken bij onze administraties', zegt een N-VA'er. 'Open VLD doet alsof wij die dagvaarding hebben gestuurd', zegt een ander. Er wordt gesuggereerd dat de liberalen 'zoveel mogelijk wisselgeld willen verzamelen om belangrijke dossiers binnen te rijven'.

Ook de discussie over het Hannah Arendt Instituut speelt mee, waarbij N-VA-parlementslid Nadia Sminate frontaal ingaat tegen minister van Diversiteit Bart Somers (Open VLD), net als het njet van de N-VA om Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) te accepteren in het Antwerpse stadsbestuur. Eerder was er al onvrede over Demir, nadat die de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde had geweigerd en een onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling had uitgelokt. 'We hebben het gevoel dat de N-VA de regering constant stokken in de wielen wil steken. Enkel minister-president Jan Jambon (N-VA) steunt de coalitiepartners nog', zegt een coalitiepartner.

Falanx

In een formeel standpunt trok de Vlaamse regering wel een falanx op rond Peeters en Tommelein. 'De regering wijst principieel de redenering af dat politieke uitspraken van ministers kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, omdat zulks het functioneren van de democratische rechtstaat en het uitoefenen van een politiek mandaat ondergraaft', valt te lezen, evenals dat Tommelein en Peeters de beloftes deden met ruggensteun van de regering of het parlement. Dat naast Jambon en de viceminister-presidenten ook Demir die brief ondertekende, kon de vertrouwensbreuk tussen haar en de liberalen niet herstellen.