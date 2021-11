'Dankzij Harvard reikt mijn netwerk tot Japan en Argentinië'

De beste proffen ter wereld, een focus op nieuwe kennis, een internationaal netwerk, maar ook een stevig kostenplaatje. Zo kijken enkele alumni terug op hun studies aan prestigieuze buitenlandse universiteiten. Volgend academiejaar kunnen twintig tot dertig studenten aan een buitenlandse topuniversiteit studeren op kosten van de Vlaamse overheid.

'Als ik een advocaat zoek die in Denemarken gespecialiseerd is in vennootschapsrecht, dan begin ik in de WhatsApp-groep van de alumni', zegt Alexia Bertrand, MR-politica en bestuurder bij de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, die een jaar aan de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Harvard studeerde. 'Dankzij mijn tijd daar heb ik contacten die reiken van Japan tot Argentinië. Zo kan ik polsen naar de coronaregels in die landen, of die Deense advocaat vinden.' Ook Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) kent iemand 'in elk werelddeel', na een opleiding aan de New York University (NYU), het wereldwijde nummer één voor internationaal recht.

De lijnen van Vlaanderen naar het buitenland verkorten is een van de redenen waarom de Vlaamse regering vanaf volgend academiejaar 20 tot 30 masters de kans wil geven aan de beste universiteiten van de wereld te studeren. Dankzij beurzen, waarvoor minister-president Jan Jambon (N-VA) 2 miljoen euro uittrekt, kunnen 'uitzonderlijke talenten' hun kennis uitdiepen en een uitgebreid internationaal netwerk uitbouwen.

Alumni die via dergelijke beurzenprogramma's, zoals de Belgian American Educational Foundation (BAEF) of Fulbright, in het buitenland studeerden, zijn positief over die plannen. Bruno Holthof, CEO van het universitaire ziekenhuis van Oxford, volgde een master in Business Administration (MBA) aan Harvard. 'De lesmethode is uniek. Terwijl in Vlaanderen veel meer theorie wordt onderwezen, wordt daar verwacht dat de student de theorie zelf verwerkt en creatief toepast in groepsdiscussies. In Oxford doen veel masterstudenten nadien een doctoraat, omdat de opleiding meer gefocust is op het verwerven van nieuwe kennis in plaats van het doorgeven van bestaande kennis.'

Dure inschrijving

'Je krijgt in je vakgebied de beste proffen ter wereld', zegt Dalle. Door de interactieve lesmethode in kleine groepjes leerde Dalle 'debatteren en argumentatie ontwikkelen', wat hem als politicus goed van pas komt.

'Je krijgt er heel veel kansen die er elders niet zijn. In de eerste plaats omdat er veel meer middelen zijn voor onderzoek', zegt professor Jan Cools (KU Leuven), die een postdoc deed aan Harvard. 'En je kan geregeld naar lezingen van Nobelprijswinnaars.'

De Vlaamse studenten die naar een Amerikaanse Ivy League-universiteit als Yale of Harvard of een Britse topuniversiteit als Oxford of Cambridge trekken, moeten zelf de selectieprocedure doorlopen. Dat impliceert dat het om de knapste koppen gaat. Als ze geselecteerd worden, neemt de Vlaamse overheid het inschrijvingsgeld en de verblijfskosten voor haar rekening. 'Studeren aan NYU kost gauw 60.000 tot 70.000 dollar per jaar. En dat is alleen het inschrijvingsgeld', zegt Dalle. 'Voor een MBA van twee jaar aan Harvard moet je toch op 200.000 dollar rekenen', zegt Holthof.

Wederdienst

Een jury buigt zich over wie de Vlaamse steun krijgt. Jambon heeft het over 'de leiders van morgen' die in aanmerking komen. Dat kunnen alle mogelijke profielen zijn: studenten geneeskunde of ingenieur, maar evengoed muziek of rechten.

Tegenover de steun staat een wederdienst. 'We vragen dat je ook in de diplomatie met die landen wordt betrokken. De bedoeling is dat je Vlaanderen vertegenwoordigt op netwerkevenementen', zegt Jambon.