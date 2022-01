De balans | Jan Moons

Jan Moons (51) is sinds deze week burgemeester van Heist-op-den-Berg. De oud-doelman speelde met Lierse kampioen in 1997, met Genk in 2002. Hij werd ook vier keer geselecteerd als Rode Duivel. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Wellicht mijn huis, al schat ik ook dat niet echt torenhoog in. Auto’s dienen om van a naar b te rijden en ik heb geen verzameling voetbaltruitjes of zo. Wat ik van mezelf heb bewaard, zit in dozen. Ik heb dus geen stoefkamer. Immaterieel staan gezin, familie en vrienden voorop. Na het voetbal begon ik een evenementenbedrijf dat een pop-upwinterbar, afterworks en apero’s organiseert. Sinds een tiental jaar ben ik politiek actief. Dat kreeg ik van thuis mee: ook mijn vader was actief in de lokale politiek, en sociaal geëngageerd. Als huisarts van de oude stempel was hij altijd bereikbaar voor iedereen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Thuis konden alle kinderen studeren en aan sport doen. Met mij hebben mijn ouders heel Vlaanderen rondgereden. Met mijn studie geneeskunde ben ik op mijn 22ste gestopt: ik kon profvoetballer worden en waagde mijn kans. Daar heb ik geen spijt van, al betreur ik dat ik geen ander diploma in economie of management heb. Dat had me nu extra bagage opgeleverd.’

‘In het voetbal heb ik van iedereen wel iets meegedragen, maar puur sportief had Eric Gerets als coach van Lierse net iets meer. Hij kon zowel een groep als een individu echt optillen, al was het na twee, drie jaar dan ook op, omdat hij van de groep zo veel had gevergd. Als keepertrainer bij Genk bracht Guy Martens me op mijn dertigste nog veel bij: hij werkte zeer technisch, iets wat ik in mijn opleiding wat had gemist.’

‘In de politiek ben ik het hele N-VA-team dankbaar. In onderhandelingen heb ik veel aan Jan De Haes, de gedeputeerde in de provincie. Hij is ook van Heist. En mijn vrouw is de reden dat ik me altijd al kon gooien. Toen we naar Genk verhuisden, stopte ze met werken om voor onze twee dochters te zorgen. Nog altijd is zij diegene die hen overal naartoe brengt. Ook de vennootschap runt ze mee. Ik ben dankbaar voor zo’n rechterhand.’

Investeert u ook in anderen?

‘Ja. In de politiek ga je niet voor jezelf of voor de centen. Je doet het uit overtuiging en om iets terug te geven aan de maatschappij. Als je het niet met hart en ziel doet, blijft het niet duren. Ik probeer wel de balans te houden en in mijn naasten te investeren. Dat lukt, maar niet altijd even goed. In de keuze om zelfstandige te worden was de vrijheid om mijn eigen agenda te bepalen heel belangrijk.’

Gaat u soms in het rood?

‘Als zelfstandige in de eventsector was het voorbije anderhalf jaar niet gemakkelijk. Ik heb het geluk dat ik een buffer heb uit mijn vorige carrière. Er was stress, maar we hebben nog niets tekort. De pop-upwinterbar is wel zeer intensief: zeven weken van lange dagen en korte nachten. Het eerste jaar viel ik 12 kilo af. Dan was ik wel in het rood gegaan, al maakte het succes alles goed. Nu verlies ik elk jaar 6 tot 8 kilo en ben ik na afloop erg moe. Maar dat is tijdelijk.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn echtgenote staat met stip op één. Ze is terughoudender en beredeneerder dan ik en zal minder snel springen, waardoor ik overtuiging moet tonen als ik iets wil ondernemen. Politiek zijn er Jan De Haes en mijn collega Kathleen Vantyghem. Mijn vader ben ik acht jaar geleden verloren. Hij zou een ideaal klankbord zijn geweest. Hij was vaak lijsttrekker voor de Volksunie maar werd nooit burgemeester. Pas nu heb ik het CD&V-bastion doorbroken, na 63 jaar.’

Staat er winst op uw balans?