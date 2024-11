Zorgt de manier waarop rechters faillissementen aan curatoren toewijzen voor favoritisme of vriendjespolitiek? In een aantal regio’s kregen sommigen opmerkelijk meer dossiers dan anderen, zo blijkt uit onderzoek van De Tijd. ‘Er is de vaststelling, of toch op zijn minst het vermoeden, dat de meest waardevolle dossiers naar dezelfde personen gaan.’