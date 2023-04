Bart Somers (Open VLD) ziet dat het stikstofdebacle diepe wonden heeft nagelaten in de Vlaamse meerderheid. Maar de regering heeft nog te veel werk om al in verkiezingsmodus te gaan, vindt de altijd voluntaristische viceminister-president. 'Als ik een kritiek heb, is het dat we nog meer hadden moeten hervormen.'