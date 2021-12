De zes gangen op het Vlaamse kerstmenu

Met stikstof, het mestactieplan, de betonstop, het leerlingenvervoer, de regiovorming in Limburg en de aanpak van de schuld wil de regering-Jambon nog voor het kerstreces cruciale dossiers afkloppen. De grote vraag blijft of een stikstofakkoord haalbaar is.

Met het eindejaar in zicht had de Vlaamse regering zo'n 200 dossiers op de agenda staan. De meesten passeerden vrijdag in de ministerraad bijna rimpelloos, zoals de benoeming van Frieda Brepoels als VRT-voorzitster of de knip na het tweede bachelorjaar in het hoger onderwijs. Maar over zes cruciale dossiers moeten nog knopen worden doorgehakt.

Leerlingenvervoer

Leerlingen uit het bijzonder onderwijs die drie uur per dag op de schoolbus moeten zitten. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft er een erezaak van gemaakt die schande weg te werken. Peeters wil meer geld uittrekken en een betere organisatie neerzetten. Een oplossing kan zijn om de eerste drie leerlingen met een taxi op te pikken, waardoor de bus een efficiënter rittenschema kan afwerken. Ze vraagt daarvoor 30 miljoen euro.

De N-VA aarzelt nog. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat met 107 miljoen euro - of 2.700 euro per leerling - al veel geld naar het vervoer gaat. Er moeten volgens hem ook hervormingen in het leerlingenvervoer komen. Bedrijven als D'Ieteren en HUSK hebben al minibusjes en mobiliteitssoftware aangeboden 'om de mobiliteitsgaten te vullen en de reistijden maximaal in te korten'.

Stikstof

Stikstof is waarschijnlijk het moeilijkste dossier. Al negen maanden werkt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan een nieuw stikstofbeleid, nadat een rechtscollege het oude kader vernietigd heeft in een stikstofarrest. De onderhandelingen tussen de N-VA en CD&V lopen evenwel bijzonder stroef.

De belangen van de landbouwers staan op het spel. Ze moeten stevig inbinden om de Vlaamse uitstoot te kunnen terugdringen, maar Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) doet er alles aan om hen te ontzien. Maandag legde Crevits een ultiem voorstel op tafel, waarin uitbreidingen in de veeteelt mogelijk blijven. Voor landbouwers die hun activiteiten moeten stoppen of terugdraaien, wil ze een compensatieregeling. Iedereen beseft dat een oplossing moet worden gevonden, omdat anders een vergunningenstop dreigt die de hele economie pijn kan doen.

Mestactieplan

De regering spreekt ook van strengere mestnormen voor de sector, omdat de waterkwaliteit op veel plaatsen ondermaats is door overbemesting. 'Halverwege het zesde mestactieplan zijn we verder verwijderd van de waterkwaliteitsdoelstellingen dan bij de start', luidde Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de alarmbel in haar Mestrapport.

Daarom werkt Demir aan een mestactieplan 6-bis. In april sloot ze daarover een principieel akkoord met de regering: ze wil strengere normen opleggen voor overbemesting, versnelt het verbod op bemesting nabij natuurgebied en voert de controles op mesttransporten op. Dat moet nu concreet worden.

Betonstop

De betonstop - die intussen bouwshift heet, omdat er nog altijd gebouwd mag worden - is een ander hoofdpijndossier van de Vlaamse regering, nadat de vorige regering de hete aardappel heeft doorgeschoven. Vlaanderen wil dat er in 2040 geen open ruimte meer ingenomen wordt, zodat onze ruimtelijke ordening niet verder versnippert. De versnippering komt vandaag met veel nadelen: droogte en meer risico op overstromingen, dure nutsvoorzieningen en files.

In de komende jaren moeten heel wat bouwgronden daarom omgeturnd worden tot natuur- of landbouwgebied. Dat impliceert waardeverlies voor de eigenaars, waarvoor de overheid hen moet vergoeden. En daar ligt het kalf gebonden: Open VLD wil eigenaars van herbestemde gronden tegen 100 procent van de marktwaarde vergoeden, maar de N-VA deinst terug voor de kostprijs van 31,5 miljard euro.

Aanpak schuld

De schuldprognoses baren minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zorgen. Tegen 2026 stijgt de Vlaamse schuld naar 53 miljard euro, wat overeenstemt met 94 procent van de ontvangsten. De oorzaak is dat de uitgaven gestegen zijn na corona en door de investeringen voor het relanceplan.

Diependaele wil een rem zetten op de galopperende schuld, met een schuldcomité als monitor, en er liggen plannen op tafel om Vlaamse overheidsparticipaties van de hand te doen. Hij houdt ook een oogje in het zeil bij de stikstofonderhandelingen. Die dreigen door de hoge kostprijs het begrotingstekort te doen oplopen, terwijl de minister vasthoudt aan het afgesproken traject voor een begroting in evenwicht in 2027.

Regiovorming Limburg

De Vlaamse regering wil wieden in het kluwen aan intercommunales. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) werkte daarom 17 bestuurlijke regio's uit, waarin gemeentebesturen kunnen samenwerken. Alleen voor de provincie Limburg werd nog geen akkoord bereikt.

