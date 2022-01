Debat over seksismewet laait op na veroordeling Jeff Hoeyberghs

Voor die lezing is Hoeyberghs nu door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 8.000 euro. Hij wordt vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet, wat betekent dat hij geen openbaar ambt mag uitoefenen en niet mag opkomen bij verkiezingen. De straf is zwaarder dan de zes maanden die het openbaar ministerie had gevorderd.

Aanzetten tot haat

Laakbaar

De uitspraak leidde dinsdag tot heel wat reacties. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde de uitspraken van Hoeyberghs dom en schandalig. 'Maar laakbaar is iets anders dan strafbaar', zei hij op Twitter. Anderen vinden het vonnis een goed signaal. 'We aanvaarden niet langer dat vrouwen worden vernederd. We aanvaarden niet langer dat mannen worden aangezet tot haatdragend gedrag', tweette Vlaams fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit).

Volgens strafpleiter Joris Van Cauter, die geen partij is in deze zaak, toont het vonnis dat de seksismewetgeving aan herziening toe is. 'Er mogen grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting als je werkelijk aanzet tot geweld en gevaarlijk gedrag. Maar de seksismewet is zo ruim dat je de rechter vraagt een moreel oordeel te vellen. Dat moet een rechter juist zo weinig mogelijk doen. Het is niet omdat iets moreel afkeurenswaardig is, dat het ook strafbaar moet zijn. Hij heeft lompe dingen gezegd, maar of sprake is van seksisme, aanzetten tot haat of geweld? Dat vind ik discutabel.'