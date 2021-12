Demir voert druk op met nieuw stikstofarrest in de hand

De Raad van State keldert met een nieuw arrest een ruilverkaveling tussen twee boeren, omdat de stikstofimpact niet in kaart is gebracht.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) luidt de alarmbel over een nieuw stikstofarrest van de Raad van State. Dat stelt dat bij een ruilverkaveling - twee boeren die gronden uitwisselen - in Gooik onvoldoende rekening is gehouden met de stikstofimpact.

Die ruil 'kan leiden tot een toename van het landbouwareaal, wat de stikstofimpact van de landbouwactiviteiten kan doen stijgen', schrijft de Raad. De stikstofuitstoot - die voortvloeit uit bemesting - is nefast voor nabijgelegen natuurgebieden, waaronder het Hallerbos.

De uitspraak valt op een moment dat de Vlaamse regering volop onderhandelt over een nieuw stikstofbeleid, nadat het vorige in februari door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is vernietigd. In dat arrest werd het oude beleid rechtstreeks aangevallen. Dat was volgens de Raad te laks, met als gevolg dat in veel natuurgebieden de stikstofdrempels overschreden zijn. Zover als het beleid aanvallen, gaat het nieuwe arrest niet.

Het is een kwestie van tijd vooraleer we geen vergunningen meer kunnen afleveren, niet voor de bouwsector, en evenmin voor de ondernemers of de landbouw. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

Niettemin toont de uitspraak volgens Demir aan dat dringend nood is aan 'doortastend en voldoende juridisch robuust beleid'. 'Anders zullen nog stikstofarresten volgen, waarna Vlaanderen op slot zal gaan', zegt ze. Dat kader bepaalt hoe vlot bedrijven vergunningen kunnen krijgen voor hun activiteiten. 'Het is een kwestie van tijd vooraleer we geen vergunningen meer kunnen afleveren, niet voor de bouwsector, en evenmin voor de ondernemers of de landbouw. Met alle gevolgen van dien voor onze welvaart', zegt Demir.

CD&V in de gordijnen

Met het arrest onder de arm voert Demir de druk op de Vlaamse regering op. Die werkt al sinds maart aan een nieuw stikstofbeleid. De onderhandelingen lopen evenwel bijzonder moeilijk. Demir wil de landbouw forse inspanningen laten leveren, omdat die goed is voor 35 procent van de stikstofneerslag in de natuur. Dat jaagt CD&V in de gordijnen, want het impliceert dat landbouwbedrijven moeten sluiten of veel moeilijker vergunningen krijgen. De partij heeft een historische band met de Boerenbond.