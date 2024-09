Depraetere, De Ridder en Van Achter nieuwe gezichten in Vlaamse regering, Demir grijpt Onderwijs, Gennez op Welzijn

Zuhal Demir (N-VA) wordt in de nieuwe Vlaamse regering minister van Onderwijs én Werk, terwijl het domein Welzijn na 20 jaar in CD&V-handen bij Caroline Gennez (Vooruit) belandt. Ben Weyts (N-VA), Hilde Crevits (CD&V) en Melissa Depraetere (Vooruit) worden de viceminister-presidenten. Opvallend is dat Omgeving en Landbouw weer samenkomen bij CD&V.