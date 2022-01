Nadat minister van Omgeving Zuhal Demir haar eigen OVAM-administratie in de PFOS-onderzoekscommissie een gebrek aan daadkracht had verweten, gaat de afvalstoffenmaatschappij in het verweer. 'De verklaringen van de minister zijn volstrekt zonder enige feitelijke grondslag', schrijft de OVAM-top in een brief.