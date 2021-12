Factuur betonstop kan oplopen tot 30 miljard

De betonstop kost tussen 1,8 miljard en 31,5 miljard euro, blijkt uit een expertenrapport voor de Vlaamse regering. Dat vernam De Tijd. De regering moet nu beslissen hoe groot de ambities worden.

Hoe krijgt Vlaanderen wat orde in zijn ruimtelijke ordening? Hoe slaagt het erin mensen dichter bij elkaar in steden en dorpskernen te laten wonen, zodat het openbaar vervoer en nutsvoorzieningen goedkoper worden en de open ruimte een plek wordt voor de natuur en de landbouw?

De Vlaamse regering worstelt al jaren met de kwestie. De regering-Bourgeois maakte plannen voor een betonstop, maar die belandden in 2019 in een politieke coma. De meerderheidspartijen van de regering-Jambon kwamen daarop in december vorig jaar overeen om de opdracht de komende 20 jaar door te schuiven naar de lokale besturen.

Zij zullen de komende 20 jaar beslissen in welke mate ze woonuitbreidingsgebied veranderen in natuur- of landbouwgebied waarop definitief niet meer kan worden gebouwd. Als ze dat doen, moeten zij het waardeverlies betalen. In 2040 neemt de Vlaamse regering de regie - en de factuur - over.

Het meerderheidsakkoord van een jaar geleden moet nog altijd worden uitgewerkt in een ontwerp van decreet. Omdat daarin de vergoeding aan grondeigenaren cruciaal is, bestelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) begin dit jaar een rapport aan experts. Dat is nu klaar.

Uit cijfers die De Tijd in handen kreeg, blijkt dat de kostprijs erg kan variëren. In het minimale geval gaat het om 1,8 miljard euro, in het maximale om zo'n 31,5 miljard euro. Dat komt omdat de voorwaarden voor de vergoeding bijzonder belangrijk zijn. Krijgen eigenaars de huidige marktwaarde van de grond of de geïndexeerde historische aankoopwaarde? Door de jarenlange vastgoedhausse zijn de grondprijzen veel sterker gestegen dan de algemene inflatie.

De kostprijs van de betonstop hangt sterk af van de vergoeding voor grondeigenaars. Krijgen ze de huidige marktwaarde of de geïndexeerde historische aankoopwaarde? De vraag rijst of dat eerste wel betaalbaar is voor de overheid.

'Iedereen was er aanvankelijk voor om mensen tegen de marktwaarde te vergoeden. Maar toen kwam het spook van de kostprijs opdoemen en de vraag of het wel betaalbaar is voor de overheid', zegt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. Een andere vraag is tegen welke prijs woonuitbreidingsgebieden worden vergoed die verder dan 50 meter van de weg liggen? En wat met de eigendommen van lokale overheden, zoals in de haven van Antwerpen?

De kostprijs hangt ook af van hoe ambitieus de bouwshift zelf moet zijn. Ook daarover is discussie. Uit de kadastercijfers van Statbel blijkt dat het tempo waarin de voorbije twee jaren open ruimte werd aangesneden, gevoelig gedaald is. In 2020 ging het om 3,57 hectare per dag, een vijfde minder dan een jaar eerder en bijna de helft minder dan in 2018. Van die 3,57 hectare per dag worden er 2 voor woningen gebruikt, wat toont dat er almaar vaker op al verharde plaatsen in dorpskernen wordt gebouwd of dat Vlamingen kleiner wonen.

'We vragen die gunstige evolutie op te nemen in de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen', zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. 'In de debatten houden experts nog te vaak doembeelden voor, terwijl de evolutie - vooral voor wonen - onmiskenbaar gunstig is.' Dillen wijst erop dat het aantal woningen per hectare in twee decennia verdubbeld is.

Natuurpunt trekt die analyse in twijfel. 'Je kan zo'n trend pas op lange termijn zien', zegt Frederik Mollen, expert ruimtelijke ordening bij de organisatie. 'Er is geen enkele indicatie dat het bijkomende ruimtebeslag tegen 2040 automatisch op nul ligt. Een betonstop blijft dus erg nodig.'

Het maakt dat de Vlaamse regering, na de discussies over stikstof en klimaat, een nieuw dossier op haar bord krijgt waar ze economie en natuur moet zien te verzoenen. En opnieuw ligt de angel in de moeilijke vraag hoeveel geld er is om ambitieus te kunnen zijn.