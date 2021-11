Fraudeklacht tegen callcentrum dat coronacontacten opspoort

De zaak werd op gang gebracht via berichtgeving in Het Laatste Nieuws. Mifratel, een dochteronderneming van Yource, zou fraude hebben gepleegd door onterecht prestaties in het kader van de contacttracing te factureren. Daarna onderzocht ook het Agentschap zelf de feiten, waarbij het vermoedt dat Mifratel callagents bewust verkeerdelijk liet inloggen op het belplatform van het contactonderzoek.

'Onaanvaardbaar'

'De werkwijze binnen Yource zoals die in Het Laatste Nieuws beschreven wordt, is onaanvaardbaar', reageert Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. 'Meer nog, dergelijke werkwijze komt in onze ogen neer op moedwillig bedrog of zelfs fraude. We zullen daarom strafrechtelijk klacht indienen tegen Yource. Via het gerecht willen we de werkwijze en valselijke facturatie van Yource ten gronde laten onderzoeken en als de vermoedens van fraude bevestigd worden, alle betalingen van valse facturen terugvorderen.'