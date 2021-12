'Gesubsidieerde jobs voor langdurig werklozen creëren, kan win-win zijn'

Het Franse proefproject van 'buurten zonder langdurige werkloosheid' kan ook bij ons op grotere schaal werken, blijkt uit een Leuvense studie. 'Het is een dure maar maatschappelijk heel rendabele investering', zegt de econoom Ides Nicaise.

Frankrijk experimenteert al sinds 2016 met proefprojecten om langdurige werkloosheid te bannen. Ook bij ons zien overheden heil in de 'buurten zonder langdurige werkloosheid'. De federale regering maakt er geld voor vrij, terwijl Wallonië en Brussel al projecten in de steigers zetten.

Buurten zonder langdurige werkloosheid draaien de werking van arbeidsbemiddelaars, zoals de VDAB of het Brusselse Actiris, om. In plaats van geschikte arbeidskrachten te zoeken voor vrije vacatures creëren ze jobs op maat voor langdurig werklozen. Het gaat doorgaans om jobs in de sociale economie, zoals kringloopwinkels, huishoudhulp, groendiensten, sociale restaurants of buitenschoolse opvang.

'Stuk voor stuk sectoren die de vrije markt links laat liggen, omdat ze commercieel niet rendabel zijn. Maar ze hebben wel een grote meerwaarde voor de maatschappij', zegt onderzoeker Ides Nicaise van het HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven.

Schermvullende weergave Ides Nicaise van het HIVA. ©Photo News

De doelgroep zijn mensen die ver van de arbeidsmarkt staan en daardoor al lang werkloos zijn. Denk aan zieken, mensen met een beperking, vluchtelingen of mensen die uit de gevangenis komen. 'Het project vertrekt niet vanuit een marktlogica, maar het fundamenteel recht op werk', zegt Nicaise.

Het concept is een win voor iedereen. 'De werknemer heeft een job met een degelijk loon en een zeker statuut. De overheid subsidieert, maar moet minder uitgeven aan uitkeringen en ontvangt op termijn extra fiscale inkomsten. Ook de samenleving profiteert, want het gaat om jobs met grote positieve effecten: een kringwinkel vermindert de afvalberg, terwijl ouders niet meer deeltijds hoeven te werken als er goede opvang is.'

Op kleine schaal blijken de buurten zonder langdurige werkloosheid erg succesvol: in proefprojecten in tien Franse gemeenten daalde de werkloosheid met liefst 49 procent. Het concept zou ook op grotere schaal - zoals in het Brussels Gewest - moeten werken, blijkt uit een onderzoek van het HIVA.

De reden is simpel: als je alle neveneffecten meerekent, verdient elke euro aan kosten zich drie keer terug. Het HIVA gaat ervan uit dat per werknemer een jaarlijkse subsidie van 40.500 euro nodig is. In de plaats daarvan vallen 26.900 euro aan kosten voor langdurige werkloosheid - onder meer door uitkeringen en minderontvangsten voor de fiscus en de sociale zekerheid - weg. 'Daarbovenop heb je koopkrachtwinst voor de werkende, waardoor die meer consumeert. De bedrijven kopen goederen en diensten bij andere bedrijven, wat opnieuw werkgelegenheid schept. Gevolg: meer belastinginkomsten en een overheid die snel uit de kosten geraakt', zegt Nicaise.

Een belangrijke voorwaarde is dat de lokale onderneming zich in een marktniche begeeft die commerciële bedrijven onaantrekkelijk vinden. En dat de bedrijven voldoende investeren in de opleiding van hun werknemers, zodat die later de sprong kunnen wagen naar de reguliere arbeidsmarkt.