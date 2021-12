Hof van beroep buist luchtplan Vlaamse regering

In 2017 dagvaardde Greenpeace de Vlaamse overheid. De milieuorganisatie vond dat het Vlaams Gewest te weinig deed om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te controleren en niet de correcte en volledige informatie doorgaf aan de Europese Unie. Volgens Greenpeace was er nood aan een luchtsaneringsplan. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf de organisatie in oktober 2018 gelijk. Ze verplichtte de overheid binnen het jaar na de betekening van het vonnis een luchtkwaliteitsplan op te stellen. Daarop stond een dwangsom van 1.000 euro per dag.