Hoogbegaafde leerlingen kunnen sneller naar hoger jaar

Hoogbegaafde leerlingen mogen komend schooljaar sneller overgaan naar een hoger jaar. Ook meerdere jaren in een keer overslaan, is mogelijk.

De klassenraden krijgen een ruimere bevoegdheid. Ze kunnen in het jaar zelf beslissen wanneer een cognitief sterke leerling klaar is om over te gaan. Ook meerdere jaren in een keer overslaan, is mogelijk.