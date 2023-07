Ineos-topman Jim Ratcliffe hoopt dat de Vlaamse regering ten laatste over vier maanden een nieuwe omgevingsvergunning aflevert voor een ethaankraker in de haven van Antwerpen, klinkt het in kringen van de regering en het bedrijf. Nu de Belgische banken door de vergunningsperikelen voorlopig hun leningen niet uitbetalen, vreest hij voor liquiditeitsproblemen.