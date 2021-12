Jambon tilt stikstofonderhandelingen over Nieuwjaar

Een volgens N-VA 'onhaalbaar' voorstel van minister van Landbouw Hilde Crevits was maandagavond de doodsteek voor een kerstakkoord over stikstof. Ook de kostprijs blijft een struikelblok. Minister-president Jan Jambon moet tijdens de kerstvakantie de brokken lijmen.

Zoals gevreesd zal de Vlaamse regering geen akkoord bereiken over een nieuw stikstofbeleid. Een ultieme poging verzandde gisteravond in stevig geruzie, waardoor de ministers vandaag zelfs niet verder onderhandelden. Het is na kerst aan minister-president Jan Jambon (N-VA) om via onderlinge gesprekken met alle ministers de onderhandelingen uit het slop te trekken. Een akkoord is pas voor na Nieuwjaar.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liep gisteravond boos weg uit de onderhandelingen na een 'onhaalbaar 'voorstel van de CD&V. Terwijl de veeteelt de hoofdverantwoordelijke is voor het stikstofprobleem, wilde minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) de deur opnieuw open zetten voor vlotte vergunningen in de landbouw. 'Totaal niet onderbouwd en geschreven op maat van de Boerenbond', schertst een N-VA'er. Het doet in de partij de vraag rijzen of CD&V überhaupt een akkoord wil.

Vermoeidheid

Al meer dan negen maanden onderhandelt de Vlaamse regering intussen over een nieuw stikstofkader, maar een akkoord lijkt nog altijd niet in zicht. Die lijdensweg begon eind februari met een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarin het stelde dat het oude stikstofbeleid niet voldeed. Zo'n 80 procent van de Vlaamse natuurgebieden kreunt immers onder een overdosis stikstof, wat nefast is voor de biodiversiteit.

Een zichtbaar vermoeide Crevits - die de belangen van de boeren behartigt - sprak dinsdagochtend in de commissie Landbouw verzoenende woorden. 'Er is een eensgezinde wil om tot een akkoord te komen. En voor mij zijn er geen heilige huisjes.' Ook zij beseft dat een strenge aanpak van de veeteelt onvermijdelijk is. 29 procent van de stikstof die neerslaat in natuurgebied is afkomstig uit de landbouw, vooral door het stallen van vee en de opslag van mest.

De maatregelen die al uitlekten, ogen dan ook somber voor de boeren. Varkens- en kippenhouders zonder emissiearme stallen zouden hun uitstoot met 60 procent moeten terugdringen. Dat impliceert zware investeringen of het stopzetten van de activiteiten. Rundveehouders moeten een reductie van 15 procent nastreven.

Knelpunten

Een groot knelpunt blijft wat er moet gebeuren met de 'piekbelasters'. In 2014 kregen een vijftigtal bedrijven een 'rode enveloppe'. Dat betekent dat ze vanwege hun hoge stikstofimpact op nabijgelegen natuur versneld moeten stoppen. Omdat nog maar 15 piekbelasters stopten, moet afgesproken worden tegen wanneer de resterende rode bedrijven uitgekocht worden. CD&V wil die deadline op 2030 zetten, maar voor N-VA en - in mindere mate Open VLD - komt dat veel te laat.

Die discussie hangt samen met een ander heet hangijzer: de factuur. Crevits wil de schok voor de boeren zoveel mogelijk verzachten, met geld voor stoppende bedrijven en investeringssteun. De regering rekent op 1,1 miljoen euro per landbouwbedrijf dat uitgekocht wordt.

De Tijd vernam dat de regering rekening houdt met een kostprijs van 1,4 miljard euro, inclusief investeringssteun voor landbouwers die hun stallen emissievrij willen maken. Demir zou daar graag een gelijkaardig bedrag bovenop doen voor het herstel van beschadigde natuur.

Reductie veestapel

Dat het kostenplaatje dreigt op te lopen tot 2,8 miljard stuit op verzet van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Hij zou graag zijn begroting op het afgesproken traject houden. Maar hoe vroeger de maatregelen in voege treden, hoe moeilijker het wordt om tegen 2027 een begroting in evenwicht te hebben. Zeker omdat ook de betonstop - waarover gelijktijdig onderhandeld wordt - stevig op de begroting dreigt te wegen.

De vermindering van het aantal dieren is geen doel op zich. Sowieso is de uitkomst van sommige maatregelen dat er minder dieren zullen zijn, maar dat is niet het uitgangspunt. Hilde Crevits (CD&V) Minister van Landbouw