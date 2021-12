Jambon wil Overlegcomité al opnieuw samenroepen

Amper vijf dagen na het vorige Overlegcomité wil Vlaams minister-president Jan Jambon indooractiviteiten in de recreatieve sector tijdelijk stopzetten. 'Ik maak me grote zorgen over wat vandaag in de ziekenhuizen gebeurt.'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) doet een oproep om opnieuw een Overlegcomité te houden om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Dat meldt VTM Nieuws en is bevestigd aan De Tijd. 'Ik maak me grote zorgen over wat vandaag in de ziekenhuizen en vooral op intensieve zorg gebeurt. Ik denk daarom dat het wijs zou zijn dat het Overlegcomité bijeenkomt om extra maatregelen te nemen', zegt Jambon.

De minister-president denkt aan het stopzetten van indooractiviteiten in de recreatieve sector, zoals concerten, jeugdkampen, musea of theaters. 'Er zijn nog optredens in het Sportpaleis of de Lotto Arena, terwijl de situatie in de ziekenhuizen zorgwekkend is', zegt een collega-minister.

'We moeten deze maatregelen nu nemen zodat we kerst en nieuwjaar op een normale manier kunnen vieren', zegt Jambon. Nieuwe maatregelen moeten ook helpen de scholen open te houden en de rest van de economie te laten draaien.

De demarche is opvallend, want het Overlegcomité voerde vorige week vrijdag nog nieuwe maatregelen in. Het voorstel geniet alvast de steun van de hele Vlaamse regering.