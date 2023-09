Kijk live | Septemberverklaring: investering van 270 miljoen in kinderopvang, geen duurdere dienstencheques

Vlaams minister-president Jan Jambon geeft deze namiddag in het Vlaams Parlement de septemberverklaring. Er gaat 270 miljoen euro extra naar kinderopvang, de laagste lonen krijgen een extraatje tot 100 euro per jaar en de begroting zou op koers blijven naar een evenwicht in 2027. Aan de dienstencheques durft de regering negen maanden voor de verkiezingen niet te raken. U kan hier de livestream bekijken.