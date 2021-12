Langdurig werklozen moeten gemeenschapsdienst doen

Wie langer dan twee jaar werkloos is, moet vanaf 2023 gemeenschapsdienst doen. Weigeraars dreigen hun uitkering te verliezen. De Vlaamse regering zet zo door met een omstreden punt uit haar regeerakkoord.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft in de regering een akkoord bereikt over een verplichte gemeenschapsdienst vanaf 2023. De coalitie voert zo een omstreden punt uit haar regeerakkoord uit.

Tijdens de gemeenschapsdienst zal een langdurig werkloze een taak krijgen bij een lokaal bestuur, zoals straatveger, begeleider op de schoolbus, als ondersteuning in een vaccinatiecentrum of bij de groendienst. Dat kan voor maximaal 64 uur per maand. De werkloze behoudt daarbij zijn uitkering, die wordt aangevuld met een vergoeding van 1,30 euro per uur. Het is aan de arbeidsbemiddelaar VDAB om samen met de werkloze te bepalen of die verplicht aan de slag moet.

70.000 langdurig werkloos

In Vlaanderen zijn 70.000 mensen langer dan twee jaar werkloos. De bedoeling is die groep een duwtje naar een vaste job te geven. Crevits redeneert dat de gemeenschapsdienst de arbeidsattitude, zoals stiptheid of samenwerken met collega's, kan aanscherpen. 'Mensen die meer dan twee jaar op zoek zijn, staan erg ver van de arbeidsmarkt. Ik wil hen weer goesting geven om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten', zegt ze.

Zieken zijn vrijgesteld van de plicht, net als werklozen van wie de VDAB meent dat het niet past in hun traject naar een baan. Wie wel in aanmerking komt, zal aan het begin van zijn werkloosheid een contract tekenen bij de VDAB. Daarin zal de ondertekenaar zich ertoe verbinden na twee jaar zonder werk gemeenschapsdienst te doen. Komt hij die belofte niet na zonder goede reden, dan dreigt een sanctionering. In het extreme geval kan de VDAB de federale overheid vragen de uitkering te schorsen.

Dwangarbeid?

Crevits is zich bewust van de kritiek uit vakbondshoek dat de gemeenschapsdienst neerkomt op dwangarbeid. Daarom wil ze de werkloze met een uurloon vergoeden. Tegelijk waakt ze erover dat die vergoeding niet te hoog uitvalt. 'Zo dreig je het verschil tussen werken en niet-werken te vergroten. Mensen moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt', zegt Crevits. Om te vermijden dat een werkloze blijft hangen in de gemeenschapsdienst zal die maximaal zes maanden dezelfde job mogen uitvoeren.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) is geen fan. 'Als op je cv staat dat je gemeenschapsdienst hebt gedaan, dan benadrukt dat tegenover een werkgever alleen maar dat je moeilijk aan een job raakt. Ik betwijfel of het veel mensen aan werk zal helpen.'

Flinkere koers

Desondanks begrijpt Baert de maatregel vanuit een rechtvaardigheidsprincipe. 'Zo weten mensen dat er inspanningen staan tegenover uitkeringen en het belastinggeld dat ze daarvoor betalen.'

De maatregel kwam in het regeerakkoord op vraag van de N-VA en Open VLD, die na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang een flinkere koers wilden varen met de Vlaamse regering. De partij van Crevits was tijdens de regeringsonderhandelingen een koele minnaar van de gemeenschapsdienst, omdat die werklozen dreigt te stigmatiseren. 'Ja, er hing een negatieve connotatie rond de gemeenschapsdienst. Die werd altijd gezien als een straf, maar ik weiger daarin mee te gaan. De maatregel is bedoeld om de competenties van werklozen te versterken', zegt ze.