Meer middelen voor universiteiten en hogescholen

Vooralsnog gebeurt de indexering van de loonmassa op basis van de verwachte inflatie. Maar als de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, zoals in 2021, slaat dat een gat in hun inkomsten. Door de indexering stijgt de loonlast sterker dan de overheidsdotaties die de hogescholen en universiteiten krijgen. 'Dat betekende dat de basisfinanciering van onze cruciale kennisinstellingen erodeert', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Daar wordt een mouw aan gepast. 'Zeker in economisch onzekere tijden getuigt het van goed beleid dat we de middelen sneller afstemmen op de index', zegt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 'We ontmijnen een bom onder de financiering van ons hoger onderwijs', zegt Weyts. Omdat de hervorming pas in 2023 ingaat en de inflatie dit jaar fors oploopt, maakt Weyts nu al 12,5 miljoen euro vrij. Dat geld komt boven op de jaarlijkse dotatie van ruim 2 miljard euro.

Tegen 2024 wil de regering de financiering van het hoger onderwijs doorlichten om ze in de volgende legislatuur te herzien. Dat is nodig volgens de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling (OESO), die vorige week in een rapport hekelde dat de instellingen onvoldoende middelen krijgen in verhouding tot de groei van studenten. 'Er zitten nog veel constructiefouten in de financiering. De instellingen zijn vrij goed bedeeld qua onderzoeksmiddelen, maar helemaal niet voor infrastructuur. Wegens de studentengroei is dat problematisch', zegt Weyts.