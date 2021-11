Meer schoolsluitingen op komst

Na het Overlegcomité van vorige week werd de mondmaskerplicht in het onderwijs uitgebreid naar het vijfde en zesde leerjaar, al mogen de mondmaskers in de klas wel af.

De voorbije twee weken bleken 21.000 leerlingen besmet met het coronavirus. Omdat te veel leerlingen en leerkrachten in quarantaine moeten, beslisten al 38 scholen tijdelijk de deur te sluiten.

Het Heilig-Hart&College Halle heeft al beslist: volgende week krijgen alle klassen die kunnen onderwijs van thuis uit. De school wil de besmettingen drukken in aanloop naar de examenperiode. 'Als het aantal positieve gevallen zich doorzet, zullen halve klassen afwezig zijn tijdens de examens. We duwen liever nu even op de rem', zegt directeur Lander Van Medegael. Enkel de bso-richtingen en leerlingen die door een moeilijke thuissituatie de les niet van thuis kunnen volgen, zijn nog welkom op school.

Vandaag hebben al 38 scholen tijdelijk de deuren op slot gedaan omdat er te veel leerkrachten en leerlingen in quarantaine zitten. Dat zijn er 15 meer dan gisteren en dat aantal dreigt de komende dagen nog op te lopen. Om te voorkomen dat quarantaines het examenverloop verstoort, zouden volgende nog heel wat middelbare scholen tijdelijk overstappen op afstandsonderwijs. 'Wij krijgen veel vragen van middelbare scholen die de week voor de examens naar afstandsonderwijs willen overschakelen', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Het zou goed zijn als de politiek dat zou bevestigen.'

Ook het Bernarduscollege in Oudenaarde overweegt maandag over te stappen op afstandsonderwijs. 'We staan twee weken voor de examen. Elke dag vallen er collega's uit. Gisteren waren er 175 leerlingen (ongeveer 10 procent) afwezig', tweette directeur Pieter Vyncke.

Na de vakantie

Net zoals in de hele samenleving swingen de besmettingscijfers in het onderwijs de pan uit. Zo blijken uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de voorbije twee schoolweken 21.162 leerlingen besmet waren. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan in de twee voorgaande weken.

Eén van de redenen is dat de periode valt na een week herfstvakantie, waarin kinderen en jongeren op reis of kamp konden gaan. 'Dat was vorig jaar door de lockdown niet zo. Als men dan terugkomt op school, dan is er altijd wel iemand die corona binnen brengt. Daardoor zien we na de vakantie een sterkere stijging van de besmettingen', zegt Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk. In totaal hadden 33.603 leerlingen een hoogrisicocontact tussen 8 en 21 november. Een groot deel daarvan moet in quarantaine.

De besmettingscijfers zijn volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht nog een onderschatting. 'In het lager onderwijs is de contactopsporing losgelaten, simpelweg omdat de CLB's niet kunnen volgen. Daardoor worden er minder hoogrisicocontacten getest', zegt hij.

Geen overleg

Voorlopig is er geen onderwijsoverleg gepland over nieuwe coronamaatregelen in de scholen. Volgens Van Gucht is het niet opportuun om strengere maatregelen enkel toe te spitsen op het onderwijs. 'Het virus zit gewoon overal. De besmettingsgraad is het hoogste bij dertigers en veertigers. De sterkste stijging zit bij de twintigers. We moeten nu vooral de cijfers monitoren, maar het is zeker mogelijk dat we binnenkort opnieuw zullen samenzitten voor algemene verstrengingen.'

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil voorlopig niet weten van strengere coronaregels in de scholen. 'We denken niet dat het het moment is om lineaire maatregelen op te leggen, zeker niet voor de scholen waar zich geen of hooguit een klein probleem stelt. Wij denken dat die fijnmazige aanpak aangewezen is, zoals in de scholen die tijdelijk sluiten het geval is', zei de woordvoerder van Weyts gisteren.