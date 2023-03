Na het stikstofakkoord van vrijdag is een perceptiestrijd losgebarsten tussen CD&V en de N-VA over soepelere vergunningsregels voor boeren in 2025. 'Beïnvloeden de voorstellen de stikstofdoelstellingen ten slechte? Dan voeren we ze niet door', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Maar CD&V houdt er een andere lezing op na.