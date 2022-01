Nog geen oplossing voor zwaar vervuilde PFOS-grond op Oosterweelwerf

Het tijdverlies op de Antwerpse Oosterweelwerf na een arrest van de Raad van State blijft met een aantal noodgrepen beperkt tot een maand. Maar voor de ernstig met PFOS-verontreinigde grond heeft bouwheer Lantis nog geen oplossing.

Kan Lantis de vertraging op de Antwerpse Oosterweelwerf beperken? Over die vraag boog de bouwheer zich de voorbije dagen, nadat een arrest van de Raad van State de werken stilgelegd had. Volgens Lantis zouden de werken op Oosterweel - een mobiliteitsproject met nieuwe wegen, tunnels en verkeersknooppunten om de Antwerpse ring te sluiten - volgende maand opnieuw op volle snelheid komen.

De werken liggen stil omdat de Raad van State het technisch verslag voor het hergebruik van grond op de werf heeft geschorst. De Raad hekelde dat bouwheer Lantis een technisch verslag opstelde voor één grote werfzone op de Antwerpse Linkeroever, terwijl het om drie aparte projectzones gaat: Linkeroever-Zwijndrecht, de nieuwe Scheldetunnel en de veiligheidsberm bij het bedrijf 3M. Daardoor mag Lantis geen zwaar met PFOS vervuilde grond meer verplaatsen naar de veiligheidsberm bij 3M. Doordat de grond niet meer vrij over de werfzone kan worden verplaatst, dreigden hoge kosten en vertraging.

Beperkte vertraging en kosten

Om de werf weer op gang te trekken, gaat Lantis twee aparte technische verslagen indienen voor de projectzones Linkeroever en Scheldetunnel, waardoor het tegemoetkomt aan de kritiek van de Raad van State. Als de Grondbank, de bodembeheerder van de Vlaamse overheid, die goedkeurt, dan zouden de graafwerken met niet te zwaar vervuilde grond over hooguit zes weken hervatten. Het verplaatsen van grond tussen de projectzones is evenwel uit den boze.

Het is voor Lantis zaak zijn aannemers duidelijk te maken welke partijen grond ze precies mogen aansnijden. Bij Lantis leefde de angst dat de factuur door de stilstand oploopt, omdat aannemers personeel en machines naar andere werven verplaatsen. Dat scenario lijkt afgewend. Een beperkt aantal activiteiten kan na de vakantie sowieso opstarten. Het gaat over extern aangevoerde grond of asfalterings- en betonwerken. Op die manier blijft het bedrijf bespaard van grote extra kosten. 'We kunnen dat zes weken volhouden, op een relatief efficiënte manier', zegt Lantis-CEO Luc Hellemans.

Het probleem van het verplaatsen van ernstig vervuilde grond naar de veiligheidsberm bij 3M schuift Lantis voor zich uit. Het is het delicaatste onderdeel van de werf. Actiegroepen hebben stevige bezwaren tegen de veiligheidsberm, die officieel is bedoeld als beveiliging tegen inbraak, maar volgens hen een stortplaats is. 'We hebben gevoeld dat er veel weerstand is tegen de veiligheidsberm. Daar houden we rekening mee. Maar voor de meest verontreinigde grond hebben we daardoor nog geen oplossing', zegt Hellemans.

De volgende zes maanden zoekt Lantis naar een oplossing voor het grondverzet naar de berm. Het hoopt dat 3M en afvalstoffenmaatschappij dan al een hele stap verder zijn met saneringstechnieken. Een andere optie is het afvoeren van de grond naar stortputten in Vlaanderen, Nederland of Duitsland. 'Maar denk je dat er iemand zit te wachten om 70.000 vrachtwagens de baan op te sturen om PFOS-grond te verspreiden in Europa? Dat is een loopje nemen met de volksgezondheid', sneerde Hellemans naar de actiegroepen.

Parlement of regering

Naast de voorlopige noodoplossing, blijft de vraag of ook decretaal reparatiewerk nodig is om Oosterweel toch nog als één grote werf te kunnen behandelen. Het probleem dreigt immers uit te zaaien naar andere werven, als die ook uit aparte projectgebieden bestaan. Hellemans uitte een niet mis te verstane boodschap aan de politiek. 'Als Vlaanderen geen Bokrijk wil worden, is het tijd voor een rechtszeker kader.'

De Vlaamse overheid onderzoekt welke grote projecten in gevaar komen als gelijkaardige juridische zaken aangespannen worden. Ze houdt niet alleen rekening met problemen voor grote infrastructuurwerken, zoals het sluisproject in Zeebrugge, maar ook met kleine projecten als de ontwikkeling van een bedrijventerrein.

De uitwerking van die oplossing ligt in handen van de politiek. Die moet de lacune in de wetgeving waarmee de Raad van State het technisch verslag schorste wegwerken. In principe kunnen samenhangende deelprojecten volgens het bodemdecreet als één werkzone beschouwd worden. Alleen staat nergens gedefinieerd wat die samenhang verklaart tussen gronden die vervuild zijn met PFOS. Dat verduidelijken kan op twee manieren: het Vlaams Parlement past het bodemdecreet aan of de regering schrijft een uitvoeringsbesluit.