OESO: 'Taalvereisten remmen aantrekken buitenlandse toponderzoekers'

'De strenge taalvereisten maken dat het Vlaamse hoger onderwijs onaantrekkelijk - en zelfs ontoegankelijk is - voor veel internationaal academisch personeel en onderzoekers', zegt de OESO.

In een nieuw rapport doet de OESO, de denktank van de rijke landen, 26 aanbevelingen om ons hoger onderwijs te verbeteren. In het oog springt het advies meer flexibiliteit aan de dag te leggen als het aankomt op de kennis van het Nederlands.

De OESO hekelt de 'rigoureuze vereisten voor de kennis van Nederlands, die maken dat het hoger onderwijs onaantrekkelijk - en soms zelfs ontoegankelijk - is voor veel internationale proffen en onderzoekers'. Ze zegt dat het verdedigbaar is taalvoorwaarden op te leggen, maar twijfelt eraan of de huidige normen nodig zijn om het Nederlands in de academische wereld te beschermen.

'Het is duidelijk dat de Vlaamse overheid aanzienlijke sommen belastinggeld steekt in het ondersteunen van internationale onderzoekers (...), die vervolgens niet in staat zijn permanente posities te bereiken. Er bestaat dus een risico dat de beste talenten verloren gaan.'

Het rapport heropent zo een debat dat eerder dit jaar al de gemoederen beroerde. Docenten in het hoger onderwijs moeten al langer binnen vijf jaar het B2-niveau halen voor Nederlands, maar tot ongenoegen van de academische wereld scherpte minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die taalregels in april aan. Voortaan dreigen ze hun lesopdracht te verliezen als ze dat niveau niet halen.